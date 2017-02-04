 اللواء المطيري ينقل تعازي سمو ولي العهد لأسرة الشهيد أبوراسين | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 7 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 4 فبراير 2017 ميلاديا

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اللواء المطيري ينقل تعازي سمو ولي العهد لأسرة الشهيد أبوراسين

اللواء المطيري ينقل تعازي سمو ولي العهد لأسرة الشهيد أبوراسين
واس - الدرب

نقل مساعد قائد حرس الحدود بمنطقة جازان اللواء ركن ناصر بن مرزوق المطيري، تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لأسرة العريف يونس بن علي أبو راسين أحد منسوبي حرس الحدود بجازان ، الذي استشهد فجر أمس الأول بعد تعرضه لانفجار لغم أرضي أثناء قيام إحدى دوريات حرس الحدود التابعة لنقطة حدودية بمنطقة جازان بتنفيذ مهامها .
جاء ذلك خلال زيارته ، منزل أسرة الشهيد بقرية أبو السداد بمحافظة الدرب ، يرافقه أركان القيادة ومديرو الإدارات وعدد من الضباط والأفراد الذي قدموا واجب العزاء .
وعبر ذوو الشهيد عن اعتزازهم وفخرهم باستشهاد ابنهم دفاعا عن الوطن، مؤكدين أنهم جميعاً فداءً للوطن الغالي.

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