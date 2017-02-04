الهلال الاحمر في الجنادرية يقيم (29) دورة اسعافية ويباشر (45) حالة إسعافية للزوار

واصل محبي المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 31) تدفقهم لزيارة المهرجان وزيارة اجنحة الجهات الحكومية المشاركة في هذا التجمع التاريخي والاطلاع على بدايات التأسيس لتلك الجهات وقد حظي جناح هيئة الهلال الاحمر السعودي بإقبال كبير من قبل الزوار حيث حرص الزوار على الاطلاع على ماضي هذا الصرح الانساني ومعرفة بدايات العمل الانساني في المملكة والتي حرصت هيئة الهلال الاحمر السعودي أن تكون مشاركتها تحاكي تلك البداية من خلال فيلم وثائقي يحاكي مسيرتها من نشأتها في عهد الملك عبدالعزيز – رحمة الله- وحتى عهدنا الحاضر بالإضافة الى تواجد اول سيارة اسعاف قدمت من خلالها الهيئة الخدمة الانسانية في عهد الملك عبدالعزيز .

واطلع الزوار في يومهم الثاني على الاعمال الانسانية التي تقوم بها الهيئة في الداخل من خدمة إسعافية متميزة حيث تم تقديم شرح للزوار عن السيارات المستخدمة في مباشرة الحالات الاسعافية وانواعها ومميزاتها واماكن استخدامها حيث تختلف استخدامات تلك المركبات بحسب الكثافة السكانية وطبيعة الحالات الاسعافية .

وحرصت الهيئة في أن يحتوي جناحها على قاعات تدريب لزوار الجناح يتم من خلالها تقديم دورات تدريبية مبسطة عن كيفية التعامل مع الحالات الطارئة في حال واجهتهم في منازلهم او في اماكن العمل او في الشارع حيث وصل عدد الدورات التدريبية التي تم تقديمها حتى يوم الجمعة (29) دورة تدريبية استفاد منها اكثر من (200) شخص من زوار الجناح تم منحهم شهادات معتمدة لإتقان المهارات الاسعافية من قبل الهيئة.

واطلع الزوار على تجربة الهيئة في الأعمال التطوعية والمجالات التي يقومون بها من مشاركة في المناسبات الوطنية والاجتماعية والعالمية والرياضية وهو ماحفز الزوار للتسجيل بشكل رسمي في الاعمال التطوعية التي تقوم بها الهيئة حيث وصل عدد المسجلين في اول يومين اكثر من (50) متطوع يساهمون في تدعيم الأعمال التوعوية التي تقوم بها الهيئة في مشاركاتها المحلية والدولية .

كما أبدى زوار جناح الهيئة خلال زيارتهم إعجابهم بالقافلة التوعوية وماضمته من معرض يحاكي مسيرة الهيئة ويصور العملية الاسعافية منذ لحظة تلقي البلاغ وحتى مباشرة الحالة الاسعافية وكيفية التعامل مع تلك الحالة وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول عمل الهيئة في هذا الشأن .

وحرص المسئولين في الهيئة كذلك على أن يتم استعراض برنامج إعادة الروابط العائلية للزوار لكي يكون الزائر على إطلاع بالعمل الانساني الذي تقوم به الهيئة في هذا المجال من تلقي طلبات بحث عن مفقودين في الخارج ومروراً بالتنسيق مع المنظمات الدولية لمعرفة اماكن تواجد المفقودين والتواصل مع السلطات في الدول التي يتواجد فيها المفقودين وربطهم بأسرهم وحتى إعادتهم لأرض الوطن .

وكانت هيئة الهلال الاحمر قد حرصت هذا العام على نشر فرق طبية إسعافية راجلة مكونه من (130) متطوع يقومون بالتجول لمباشرة الحالات الاسعافية وليكونوا في اقرب نقطة الى المصابين او المرضى في حال دعت الحاجة بالإضافة الى تمركز (20) فرقة إسعافية في نقاط تمركز ثابتة داخل اروقة المهرجان تقوم بتدعيم الفرق الراجلة في حال دعت الحاجة الى نقل الحالات الاسعافية الى منشأة طبية.

وقد بلغ عدد الحالات الاسعافية التي باشرتها فرق الهيئة داخل المهرجان منذ انطلاقته (45) حالة إسعافية تم تقديم العلاج اللازم لها ونقل البعض منها الى المنشأت الطبية لاستكمال تلقي العلاج .