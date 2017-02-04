أمير الباحة يفتتح مهرجان الموز والكادي (بقرية ) ذي عين التراثية في نسخته الخامسة

يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير/ مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة مهرجان الموز والكادي (بقرية ) ذي عين التراثية في نسخته الخامسة والذي تنظمه الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بقرية ذي عين خلال الفترة من 10-12/1438هجري ،

وأكد محافظ المخواة الدكتور/ محمد جمعان دادا المشرف العام على المهرجان أن رعاية صاحب السمو الملكي الأمير/ مشاري بن سعود أمير منطقة الباحة للمهرجان تأتي تأكيدا على دعم سموه الكريم للمنتج الوطني وفق الرؤى الاستراتيجية لقرية ذي عين التراثية كونها تستعد للإدراج ضمن منظمة اليونسكو العالمية ، مثمنا اهتمام ودعم سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تجاه الحفاظ على التراث العمراني وتحوله من مرحلة الاندثار إلى الازدهار..

من جانبه أشار مدير قرية ذي عين التراثية نائب المشرف العام للمهرجان يحيى عارف بأن أكثر من 20.000 شجرة موز ستضخ بانتاجها خلال هذا المهرجان والذي سيشهد تعدد أركانه وسيكون من أبرزها تقطير الكادي والريحان ،

وكذلك عرض للعديد من النباتات النادرة والمعمرة والطبية لمشاتل ومزرعة الدكتور قشاش البيئية ..

كما سيتعرف الجمهور الكريم عن قرب على تجربة الدكتور قشاش ومبادرته في تحويل مخلفات الحيوانات الى الغاز الطبيعي .

و سيتم تصنيف عرض منتج الموز إلى ثلاث فئات 1- فئة عناقيد الموز البكر الناضج 2- فئة الموز المعد (كهدايا) 3- فئة الموز العناقيد ، كما سيشمل المعرض ركنا للطبخات العالمية ، وجناح للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، وجناح آخر للأسر المنتجة ، وجناح الفن التشكيلي ( عين على ذي عين ) كما سيحضى المهرجان بالعديد من الفعاليات والبرامج المصاحبة التي تخص الأسرة والطفل..

واختتم عارف حديثه بالشكر لسمو أمير منطقة الباحة وسمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لدعمهما المستمر في تنمية قرية ذي عين.