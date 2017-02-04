 حادث اصطدام لحافلة النصر في طريقها لملعب الدمام | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 7 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 4 فبراير 2017 ميلاديا

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حادث اصطدام لحافلة النصر في طريقها لملعب الدمام

حادث اصطدام لحافلة النصر في طريقها لملعب الدمام
المناطق _الدمام

تعرضت حافلة فريق نادي النصر الأول لكرة القدم إلى حادث اصطدام أدى إلى تهشم الزجاج الأمامي للحافلة في طريقها إلى ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، لملاقاة فريق نادي الخليج دورياً، ضمن مباريات الجولة الـ17 من الدوري السعودي.

ولم تتعرض بعثة النادي إلى أي أذى غير أن التلفيات كانت في الزجاج الأمامي للحافلة.

وفي التفاصيل أن سائق الحافلة أثناء تحريك الحافلة في مواقف الفندق الذي تسكنه بعثة نادي النصر اصطدم بأعمدة مظلات المواقف، ورغبةً في عدم تأخر اللاعبين في الوصول لملعب المباراة قررت إدارة البعثة ان تقل الحافلة نفسها البعثة إلى الملعب على أن يتم استبدالها من قبل الشركة المختصة بعد نهاية المباراة بحافلة أخرى.

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