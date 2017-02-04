حادث اصطدام لحافلة النصر في طريقها لملعب الدمام

تعرضت حافلة فريق نادي النصر الأول لكرة القدم إلى حادث اصطدام أدى إلى تهشم الزجاج الأمامي للحافلة في طريقها إلى ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، لملاقاة فريق نادي الخليج دورياً، ضمن مباريات الجولة الـ17 من الدوري السعودي.

ولم تتعرض بعثة النادي إلى أي أذى غير أن التلفيات كانت في الزجاج الأمامي للحافلة.

وفي التفاصيل أن سائق الحافلة أثناء تحريك الحافلة في مواقف الفندق الذي تسكنه بعثة نادي النصر اصطدم بأعمدة مظلات المواقف، ورغبةً في عدم تأخر اللاعبين في الوصول لملعب المباراة قررت إدارة البعثة ان تقل الحافلة نفسها البعثة إلى الملعب على أن يتم استبدالها من قبل الشركة المختصة بعد نهاية المباراة بحافلة أخرى.