جامعة الباحة تعرض تطورها وإنجازها لزوار في بيت الباحة بالجنادرية 31

تعرض جامعة الباحة تطورها وإنجازاتها العلمية لزوار المهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية 31″ من خلال جناح مشارك داخل بيت الباحة.

ويضم الجناح نماذج من إصدارات الجامعة ومطبوعاتها، إضافة إلى أفلام وثائقية عن نشأتها وتطورها وإنجازاتها على أصعدة التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وعروض عن مبادراتها التطويرية التي أطلقتها في السنوات الأخيرة وساهمت في تعزيز دورها في خدمة الوطن والمواطن، كما ضم الجناح شاشة تفاعلية مسطحة تحتوي على معلومات عن برامج الجامعة وكلياتها الأكاديمية وبرامج إعدادها للطلاب علمياً وأكاديمياً وشراكاتها مع أهم الجامعات والمراكز العلمية والشركات المحلية والعالمية، بالإضافة إلى بيوت الخبرة، وفلم وثائقي عن طبيعة المنطقة