 إلزام الشاحنات بتركيب حواجز السلامة قبل نهاية العام الحالي | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 7 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 4 فبراير 2017 ميلاديا

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إلزام الشاحنات بتركيب حواجز السلامة قبل نهاية العام الحالي

إلزام الشاحنات بتركيب حواجز السلامة قبل نهاية العام الحالي
المناطق _الرياض

ألزمت هيئة النقل العام جميع الشاحنات سواءً العاملة بأجر أو شاحنات النقل الخاص بتركيب حواجز الحماية من كافة جنبات الشاحنات وفق المواصفات والضوابط التي وضعتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
وأكد رئيس الهيئة الدكتور رميح الرميح أن الهيئة ستلزم جميع الناقلين بتركيب هذه الحواجز حفاظاً على أرواح سالكي الطرقات، موضحاً أن المهلة الممنوحة لأصحاب الشاحنات لتنفيذ ذلك تنتهي في31 / 12 / 2017 م .

وأوضح الرميح أن هذا القرار يأتي للمساهمة بعد عناية الله عز وجل في تحسين بيئة السلامة على الطرق السريعة و التقليل من نسب الوفيات والإصابات الخطرة الناجمة عن حوادث الشاحنات على الطرق السريعة، حيث ستعمل هذه الحواجز – بإذن الله – على تقليل نسب الوفيات و الإصابات الخطرة الناجمة عن الحوادث، حيث ستشكل مقاومة لانزلاق السيارات الصغيرة أسفل الشاحنات عند اصدامها بها.

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