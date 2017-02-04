 ٧٠٠ ألف طالب وطالبة يعودون الى مقاعد الدراسة بمدارس جدة غدا | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 7 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 4 فبراير 2017 ميلاديا

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٧٠٠ ألف طالب وطالبة يعودون الى مقاعد الدراسة بمدارس جدة غدا

٧٠٠ ألف طالب وطالبة يعودون الى مقاعد الدراسة بمدارس جدة غدا
المناطق _عادل الزهراني

تستقبل مدارس جدة يوم غد  الأحد  أكثر من ٧٠٠ ألف طالب وطالبة مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني عقب استمتاعهم بإجازة نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي ١٤٣٧- ١٤٣٨ .
المدير العام للتعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي اوضح ان لجنة الاستعداد بالادارة وضعت الخطط والبرامج لانطلاقة منتظمة ومنضبطة وفق توجيه معالي الوزير وبمتابعة ميدانية من كافة قيادات التعليم بجدة  .
مشيرا الى أن القيادات التعليمية وجميع المشرفين والمشرفات سيكونون في الميدان للاطمئنان على انطلاقة الدراسة غدا بكل جدية وانتظام وتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه ادارات المدارس .
و حث الثقفي الطلاب والطالبات على المثابرة والجدّ وصولا لنتائج مشرّفة في نهاية العام مثمنا لقيادات المدارس والمعلمين والمعلمات  جهودهم وحرصهم وعطائهم التعليمي والتربوي .

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