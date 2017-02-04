تستقبل مدارس جدة يوم غد الأحد أكثر من ٧٠٠ ألف طالب وطالبة مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني عقب استمتاعهم بإجازة نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي ١٤٣٧- ١٤٣٨ .
المدير العام للتعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي اوضح ان لجنة الاستعداد بالادارة وضعت الخطط والبرامج لانطلاقة منتظمة ومنضبطة وفق توجيه معالي الوزير وبمتابعة ميدانية من كافة قيادات التعليم بجدة .
مشيرا الى أن القيادات التعليمية وجميع المشرفين والمشرفات سيكونون في الميدان للاطمئنان على انطلاقة الدراسة غدا بكل جدية وانتظام وتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه ادارات المدارس .
و حث الثقفي الطلاب والطالبات على المثابرة والجدّ وصولا لنتائج مشرّفة في نهاية العام مثمنا لقيادات المدارس والمعلمين والمعلمات جهودهم وحرصهم وعطائهم التعليمي والتربوي .
٧٠٠ ألف طالب وطالبة يعودون الى مقاعد الدراسة بمدارس جدة غدا
تستقبل مدارس جدة يوم غد الأحد أكثر من ٧٠٠ ألف طالب وطالبة مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني عقب استمتاعهم بإجازة نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي ١٤٣٧- ١٤٣٨ .
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