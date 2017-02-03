قصص انستقرام نجحت فعلاً في مضايقة سناب شات

ذكر تقرير مطوّل من موقع techcrunch التقني أن ماتقوم به فيسبوك من إستنساخ لمزايا سناب شات عبر إطلاق ميزة القصص على انستقرام مثلاً كان إستراتيجية ناجحة حدت من الإنطلاقة الكبيرة لتطبيق سناب شات في السنتين الماضية .

وبحسب التقرير فقد تواصل تك كرانش مع 12 حساب من المشاهير أكدوا ان هناك إنخفاض ملحوظ في عدد المشاهدات يصل إلى 40% منذ أن بدأت قصص انستقرام في 2 اغسطس الماضي .

الرسم البياني بالأعلى من قبل أحد منصات تحليل الفيديو ويكشف الانخفاض الحاد في مشاهدات سناب شات وذلك من خلال دراسة تمت على 21500 فيديو تم بثه على سناب شات ويلاحظ ان الإنخفاض في المشاهدات بدأ بعد إطلاق قصص انستقرام فعلاً .

الهبوط يتضح أيضاً على عدد تحميلات تطبيق سناب شات من بداية شهر أغسطس الماضي ، ويظهر الرسم ان عدد التحميلات قد اكتوبر ونوفمبر إلا أن العدد هبط مجدداً .

بشكل عام فيسبوك أجادت عندما بدأت الحرب على سناب شات من خلال انستقرام التطبيق المخصص للصور وذلك لإستغلال وجود الكثير من المشاهير والحسابات المليونية هناك وهذا أعطى دفعة قوية للقصص لتحصل على 150 مليون مستخدم نشط يومياً وهذا الرقم اكبر من عدد مستخدمين سناب شات 110 مليون فقط حسب آخر احصائية .

فيسبوك تعتزم إطلاق ميزة القصص على تطبيقاتها المليارية فيسبوك الرئيسي ماسنجر فيسبوك وحتى على تطبيق واتساب وكل هذا الحصار لسناب شات سيتم خلال الاسابيع المقبلة وهو بالطبع ضريبة لعدم قبول إيفان شبيغل لعرض مارك زوكربيرج للاستحواذ على سناب شات قبل سنوات .

على الجانب الآخر تستعد شركة سناب لطرح أسهمها للإكتتاب العام خلال الفترة القليلة المقبلة حيث ينتظر أن تفصح الشركة عن كافة الأمور الرسمية مثل عدد المستخدمين والارباح والخسائر ومداخيل الاعلانات وماإلى ذلك ، الشركة بات عليها أيضاً إقناع المساهمين ان التطبيق ذاهب للنمو رغم المنافسة الشرسة من العدو اللدود فيسبوك .