 وزير المالية: لن يكون هناك “حساب مواطن” إذا انخفضت أسعار الطاقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 7 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 4 فبراير 2017 ميلاديا

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وزير المالية: لن يكون هناك “حساب مواطن” إذا انخفضت أسعار الطاقة

وزير المالية: لن يكون هناك “حساب مواطن” إذا انخفضت أسعار الطاقة
المناطق _الرياض

قال وزير المالية محمد الجدعان، إن وجود واستمرارية برنامج “حساب المواطن” مرتبط بأسعار الطاقة كالكهرباء والبنزين، ويتحرك تبعاً لحركة أسعارها صعوداً ونزولاً، كون أن “حساب المواطن” يهدف لسد الفجوة بين سعر الطاقة الحالي والأسعار الجديدة.

ووفقا  فقد أوضح الجدعان أن المقصود بأن الدعم المقدم من “حساب المواطن” يتحرك تبعاً لحركة أسعار الطاقة صعوداً ونزولاً أي إذا زادت سيزيد وإذا انخفضت سينخفض الدعم.

وأكد أنه في حال انخفاض أسعار الطاقة كالبنزين والكهرباء إلى حد معين لن يكون هناك حساب مواطن.

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