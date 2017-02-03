أولياء أمور طلاب حفر الباطن يطالبون بتأخير دوام أبنائهم

طالب أولياء أمور طلاب محافظة حفر الباطن بتأخير دوام أبنائهم وبناتهم إلى الساعة الثامنة والربع صباحا بدلا من الساعة السابعة والربع أسوة بمدارس المناطق الشمالية للمملكة حيث تعاني المنطقة من انخفاض درجات الحرارة بشكل يصعب على الاطفال تحمل مثل هذه الأجواء

وطالب أولياء الأمور عبر “المناطق” إدارة التعليم بضرورة تاخير وقت الدراسة على الأقل الاسبوعين المقبلين بسبب برودة الجو وانخفاض درجات الحرارة للصفر المئوي مؤكدين أنهم سيفضلون إعطاء ابنائهم اجازة لهم إلى أن تعود درجات الحرارة للمعدل الذي يسمح للطلاب بالخروج من منزلهم في الصباح إذا لم تبادر إدارة التعليم بتأخير وقت الدوام

وأضافوا أن الاطفال لا يمكن أن يتحملوا مثل هذه الأجواء الباردة وخاصة وأن الدوام يبدأ الساعة السابعة والربع والشمس تشرق الساعة السادسة وخمس وأربعون دقيقة أي أنهم يصحون قبل طلوع الشمس في درجة حرارة تكون هي الصغرى في هذا الوقت