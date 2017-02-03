 غدا حملة تسجيل العنوان الوطني بمنطقة تبوك | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 7 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 4 فبراير 2017 ميلاديا

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غدا حملة تسجيل العنوان الوطني بمنطقة تبوك

غدا حملة تسجيل العنوان الوطني بمنطقة تبوك
المناطق - تبوك - تهاني الجهني
تنطلق غداً حملة تسجيل العنوان الوطني للقطاعات الحكومية التي أطلقتها مؤسسة البريد السعودي بمنطقة تبوك بداية من إمارة منطقة تبوك لتسجيل منسوبي الجهات والمؤسسات الحكومية  بهدف مواكبة التطور الاستراتيجي للحكومة الإلكترونية، واستكمال البنية التحتية اللازمة للتعاملات الإلكترونية الحكومي والإستفادة من التقنيات الحديثة التي تملكها في مواكبة التطور .
من جهته أوضح مدير عام البريد السعودي بمنطقة تبوك الاستاذ فهد حمود الشامان بأن مؤسسة البريد تقوم حاليا بأهم دور لها لإكمال منظومة الحكومة الالكترونية  من خلال تسجيل العنوان الوطني للمواطنين والمقيمين ولا تالو جهدا في تقديم أفضل الخدمات البريدية وحرصها على استخدام وسائل التقنية الحديثة

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