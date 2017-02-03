 شرطة الذيبية تقبض على ثلاثيني مارس التفحيط امام دوريات الامن | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 7 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 4 فبراير 2017 ميلاديا

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شرطة الذيبية تقبض على ثلاثيني مارس التفحيط امام دوريات الامن

المناطق- عبدالله السعيدي
تمكنت شرطة الذيبيه التابعه لمحافظة حفرالباطن من القبض على  احد الشباب قام بالتفحيط امام دورية للشرطة مما استدعى على قيام الشرطي بالرد عليه باطلاق النار لايقافه
قال المتحدث الاعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي بالاشارة لما تم تداوله مؤخرا بمواقع التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو تظهر به احدى المركبات يقوم قائدها بممارسة التفحيط باحدى المواقع بمحافظة حفر الباطن دون استجابة لنداء دوريات الامن مما اقتضى التعامل معه وفق ما يقتضيه النظام وايقاف المركبة  والقبض على قائدها والذي تبين انه مواطن ثلاثيني كما لوحظ بانه بحالة غير طبيعية . وتم ايقافه تمهيدا لاحالته للجهة المختصة لتطبيق النظام بحقه .

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