الحرف اليدوية تقاوم الاندثار والنسيان في تبوك

ودع مهرجان الحرف والصناعات اليدوية مساء اليوم السبت زواره بعد أن جمع أكثر من 55 سيدة سعودية تحت سقف القرية التراثية في المهرجان والذي يزخر بكم هائل من الموروث الشعبي الذي لا يزال يقاوم الاندثار والنسيان عبر تسلسل حرفي يتناقله الأجيال محافظاً بذلك على أصول فنية رست من خلال تراكم الخبرات ومن بين هذه الحرف المشغولات المعروضة السدو والكروشيه والخوص والخرز والاشغال اليدوية والديكوباج بالاضافة للدورات المجانية لكل حرفة.

وفي حديث “لجوالكم” اكدت الحرفية عائشة سليمان والتي التحقت بهذا العمل قبل 30 عاما أن الاقبال على ملابس المرأة والاثاث المنزلي بمفرداتها المختلفة يلقى رواج كبير بين سيدات المجتمع كونه يلبي ذوقهن الجمالي من فن وعراقة وفرادة.

مشيرةً بأن المشاركة في المهرجانات ساهمت في انتشار أعمالها وزيادة مبيعاتها .

وعن سؤالها عن تأثير السلع المستوردة أجابت ليس لها تأثير كبير كون العمل اليدوي ذا الجودة العالية له محبيه.

وأشارت مشرفة الأسر المنتجة عهود العنزي أن مشاركة الأسر في المهرجان ساعدت في دعمهم والتسويق لمنتجاتهم.

وعبر المشرف العام على المهرجان عبدالله الزهراني عن شكره الخالص لمجلس التنمية السياحي الراعي للمهرجان وفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ولجميع القطاعات الحكومية المشاركة في إنجاح هذه التظاهرة التراثية التي أسعدت العديد من الزوار وكما قدم شكره للجان المنظمة والعاملين والمشاركين على جهودهم في انجاح هذا الكرنفال والذي يعد من اهم المهرجانات بمنطقة تبوك.