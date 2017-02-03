النصر يقاسم الاتحاد المركز الثالث والفيصلي يعمق جراح الوحدة

اقتسم فريق النصر المركز الثالث في جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي لكرة القدم مع اتحاد جدة بعد فوزه على مضيفه الخليج /3صفر اليوم السبت في المرحلة السابعة عشرة من المسابقة.

وعمق فريق الفيصلي جراح مضيفه الوحدة وفاز عليه /1صفر.

وعلى استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي تقدم النصر بهدفين نظيفين في الشوط الأول حيث افتتح قاسم الأوجامي لاعب الخليج التسجيل بطريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 22 ثم أضاف محمد السهلاوي الهدف الثاني في الدقيقة .39

واهدر السهلاوي ضربة جزاء للنصر في الدقيقة 68 ولكن مارين توماسوف تكفل بتسجيل الهدف الثالث للفريق من ضربة جزاء في الدقيقة .92

ورفع النصر رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثالث بالتساوي مع الاتحاد فيما تجمد رصيد الخليج عند 13 نقطة في المركز الثالث عشر قبل الأخير.

وفي المباراة الأخرى، يدين الفيصلي بالفضل في هذا الفوز للاعب وسطه البرازيلي لويس جوستافو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة .52

وأنهى الوحدة المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد موسى هادي مدخلي في الدقيقة .85

ورفع الفيصلي رصيده إلى 17 نقطة ليتقدم إلى المركز الحادي عشر وظل الوحدة في المركز الرابع عشر الأخير برصيد 13 نقطة.