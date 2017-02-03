 وزير المياه والطاقة والدفاع الباكستاني يزور قافلة معرض الملك عبدالله ” قيم وحكمة ” بالجنادرية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 5 فبراير 2017 ميلاديا

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وزير المياه والطاقة والدفاع الباكستاني يزور قافلة معرض الملك عبدالله ” قيم وحكمة ” بالجنادرية

وزير المياه والطاقة والدفاع الباكستاني يزور قافلة معرض الملك عبدالله ” قيم وحكمة ” بالجنادرية
المناطق _واس

زار معالي وزير المياه والطاقة والدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف, اليوم, القافلة التعريفية لمعرض الملك عبدالله (قيم وحكمة), الذي تشارك به مؤسسة الملك عبدالله العالمية للأعمال الإنسانية في المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 31).
واطلع معاليه على محتويات المعرض الذي يتضمن بين جنباته ستة أركان رئيسة، أولها ركن “في معيّة الملك”, حيث شاهد الصور النادرة للملك عبدالله بن عبدالعزيز وأبرز المحطات في سيرته, واطلع على محتويات وأركان المعرض المتعددة، ووقف على أجنحته التي تحكي إسهاماته التعليمية والصحية والإنسانيّة، مختتماً جولته برؤية الجوائز التي حصل عليها – رحمه الله – ومقتنياته الشخصية .
وتعد القافلة التعريفية لمعرض الملك عبدالله “قيم وحكمة” التمهيد الأول للمعرض المنتظر انطلاقته في العام 2018م، وتضم القافلة التعريفية عدداً من الأجنحة، التي تعرض مواد وثائقية ومرئية، وصوراً فوتوغرافية، ومحتويات ومقتنيات للملك عبدالله بن عبدالعزيز – رحمه الله -, إضافة إلى استعراض أبرز انجازاته خلال فترة حكمه .

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