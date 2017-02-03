 الخارجية الأمريكية: عودة العمل بالتأشيرات الملغاة بسبب مرسوم ترمب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 5 فبراير 2017 ميلاديا

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الخارجية الأمريكية: عودة العمل بالتأشيرات الملغاة بسبب مرسوم ترمب

الخارجية الأمريكية: عودة العمل بالتأشيرات الملغاة بسبب مرسوم ترمب
المناطق_واشنطن

أعادت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، العمل بالتأشيرات الملغاة بسبب قرارات الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب.

وقال بيان للخارجية: “تلقت الوزارة بلاغاً من وزارة العدل بقرار محكمة ولاية واشنطن (شمال غرب) القاضي بمنع الحكومة الأمريكية من العمل بالقرار التنفيذي رقم 13769، بما يتضمنه من إجراءات خاصة حول التأشيرات والسفر”.

وأضاف البيان أن الخارجية قامت بإرجاع العمل بالتأشيرات الملغاة، ورفعت التعليق المؤقت لمنح تأشيرات جديدة، وأنها تنسق مع وزارة الأمن الداخلي والفرق القانونية لتنظيم عمليات منح التأشيرة والسفر.

وقالت الخارجية الأمريكية أمس الجمعة إنه جرى تعليق نحو 60 ألف تأشيرة في أعقاب أمر ترامب التنفيذي.

وفجر اليوم، قرّر قاض اتحادي في مدينة سياتل بولاية واشنطن، وقف العمل مؤقتًا بالأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس ترمب، والذي يمنع بموجبه مواطني 7 دول ذات غالبية مسلمة من دخول البلاد.

وقرر القاضي الاتحادي بمدينة سياتل التابعة للعاصمة واشنطن وقف العمل مؤقتًا بقرار ترمب في عموم الولايات المتحدة وأعلن قراره شفهيًا، على أن يعلنه كتابيًا بعد فترة وجيزة، وإحالة الأمر فيما بعد إلى وزارة العدل الأمريكية التي ستقوم بدورها بإجراء التدقيقات اللازمة.

تجدر الإشارة أن أمر ترامب النفيذي، المثير للجدل، يقضي بتعليق السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة لمدة 120 يوماً، وحظر دخول البلاد لمدة 90 يومًا على مواطني سوريا والعراق وإيران والسودان وليبيا والصومال واليمن.

ومنذ توقيعه القرار، يواجه ترامب انتقادات محلية وغربية وعربية كبيرة، وسط اتهامات له بتبني “سياسات عنصرية”، لاسيما تجاه العرب والمسلمين.

لكن الرئيس الأمريكي اعتبر أن هذه الخطوة “ستساعد” في حماية مواطني بلاده من الهجمات الإرهابية.

ولفت إلى أن إدارته بحاجة للوقت “لتطبيق عمليات فحص أكثر صرامة لللاجئين والمهاجرين والزائرين”.

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