 إختتام بطولة سباق الماراثون الثاني بمحايل عسير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 5 فبراير 2017 ميلاديا

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إختتام بطولة سباق الماراثون الثاني بمحايل عسير

إختتام بطولة سباق الماراثون الثاني بمحايل عسير
المناطق - محمد آل طاوي
أختتمت فعاليات سباق الماراثون في نسخته الثانية بمحايل عسير اليوم وذلك بحضور المحافظ رئيس لجنة التنمية السياحية الفرعية محمد بن سعود أبونقطة المتحمي حيث توج المتسابق يوسف ناصر من دولة البحرين الشقيقه بالمركز الأول وجائزة السباق والتي كانت عبارة عن سيارة مقدمة من منظم مهرجان محايل للتسوق ، وحصل على المركز الثاني حسين جمعان ، فيما حصل على المركز الثالث راشد القحطاني .
من جهته أوضح مدرب العاب القوى وحكم عام السباق عبد الخالق الزهراني أن سباق الماراثون شهد مشاركة أبطال المنتخب السعودي ولاعبي الأندية السعودية مفيدآ إلى أنه بلغ عدد المتسابقين أكثر من مائتين متسابق من داخل المحافظة ومن بعض المناطق كما شارك متسابقون من دول المغرب وقطر والبحرين وأثيوبيا والسودان وبوركينافاسو ومصر وآخر من إسبانيا ، مبينا أن سباق الماراثون إنطلق من أسواق البساتين بعد صلاة العصر مباشرة وإنتهى عند مسرح الحيلة المفتوح  بمسافة تسعة كيلو مترات . وفي نهاية الحفل الخطابي الذي أقيم كرم المحافظ عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة التي شاركت في نجاح سباق الماراثون للعام الحالي .

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