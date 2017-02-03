تشغيل أكاديمية مهنية للطفل بجناح التدريب التقني في الجنادرية 31

وأكد المشرف على جناح المؤسسة بالجنادرية إبراهيم الغفيلي ، شغف الأطفال ومحاولتهم للتعلم المهني والفني ، منوهاً بهذه الأكاديمية التي تعد بذرة مستقبلية ، ونموذجاً ناجحاً لاستنساخ مثل هذه التجربة في الفعاليات والمهرجانات الكبرى على مستوى المملكة ، وأشار إلى أن هذه الأكاديمية ساهمت في التثقيف المهني للأطفال ، واكسابهم “التربية المهنية ” من خلال المهارات والمعلومات الأساسية في مرحلة عمرية مبكرة, واكتشاف مواهبهم ، وتنمية مهاراتهم الحركية وتدريبهم والتعرف على قدراتهم واستعداداتهم وميولهم بالإضافة إلى توعيتهم بأهمية العمل المهني في المستقبل ، الأمر الذي يجعل مثل هذه الأكاديمية تجربة مهنية جديدة وناجحة تعود على أبناء الوطن بالفائدة . ونوه بجهود كبار المدربين القائمين على الأكاديمية ، وأضاف أن هناك ترتيبات واستعدادات في الأيام المخصصة للعائلات بالمهرجان .
وأكد عدد من منسوبي الأكاديمية أن هذه التجربة المهنية تعتبر جديرة بالاهتمام والنشر على مستوى المدارس ، وأن يكون لها مناهج مبسطة يستطيع من خلال طلاب الابتدائية معرفة المعلومات الفنية عن التخصصات ، والاستعداد للتعلم ، وأكد عدد من الأطفال أنهم ينضمون يومياً للدورات حتى ينهيا تخصصاتها الأربعة ، مؤكدين أن هذه الأكاديمية تساعدهم على التفكير المهني وتشعرهم بالاحترام والتقدير وأنهم مشاركين في بناء الوطن ، وتقدير إمكانياتهم . ونوه طلاب الأكاديمية إلى أن إظهار بذور المهنة من الصغر والاهتمام بها عند الأطفال ستساهم في خروج جيل واعي ويعرف كيف يفكر لخدمة وطنه ، وتعويد الطلاب مستقبلاً على النجاح المهني حين انضمامه لوحدات التدريب التقني المنتشرة بالمملكة .
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