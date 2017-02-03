للجنسين .. وظائف إدارية وطبية شاغرة بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام

أعلنت إدارة ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام عن طرح بعض الوظائف الشاغرة على بند الأجر الشهري والرواتب المقطوعة، والمطلوب شغلها بسعوديين من كلا الجنسين عن طريق المسابقة العامة، وفق الوظائف والشروط التالية:

1- صيدلي (نساء/ بند الرواتب المقطوعة): درجة البكالوريوس في تخصص الصيدلة، خبرة (3 سنوات) في مجال عمل الوظيفة معتمدة من الجهات المختصة.

2- فني صيدلة (نساء/ بند الأجر الشهري): دبلوم صيدلة بعد الثانوية لمدة سنتين، خبرة (3 سنوات) في مجال عمل الوظيفة معتمدة من الجهات المختصة.

3- فني تمريض (نساء/ بند الأجر الشهري): دبلوم تمريض بعد الثانوية لمدة سنتين، خبرة (3 سنوات) في مجال عمل الوظيفة معتمدة من الجهات المختصة.

4- فني أشعة (رجال ونساء/ بند الأجر الشهري): دبلوم أشعة بعد الثانوية لمدة سنتين، خبرة (3 سنوات) في مجال عمل الوظيفة معتمدة من الجهات المختصة.

5- فني طب طوارئ (رجال ونساء/ بند الأجر الشهري): دبلوم طب طوارئ لمدة ثلاثة سنوات ونصف بعد الثانوية، خبرة (3 سنوات) في مجال عمل الوظيفة معتمدة من الجهات المختصة.

6- أخصائي أشعة (رجال ونساء/ بند الرواتب المقطوعة): درجة البكالوريوس في تخصص الأشعة، خبرة (3 سنوات) في مجال عمل الوظيفة معتمدة من الجهات المختصة.

7- طبيب عام (رجال ونساء/ بند الرواتب المقطوعة): درجة البكالوريوس في الطب البشري، خبرة (5 سنوات) في مجال عمل الوظيفة معتمدة من الجهات المختصة.

8- طبيبة أسنان (نساء/ بند الرواتب المقطوعة): درجة البكالوريوس في طب الأسنان (تكنولوجيا الأسنان أو صحة الفم)، خبرة (3 سنوات) في مجال عمل الوظيفة معتمدة من الجهات المختصة.

9- سائق معدات ثقيلة (رجال/ بند الأجر الشهري): ثانوية عامة، رخصة نقل ثقيل، خبرة (3 سنوات) في مجال عمل الوظيفة.

10- مأمور اتصالات (رجال/ بند الأجر الشهري): ثانوية عامة، دورة تدريبية في مجال عمل الوظيفة، خبرة (3 سنوات) في مجال عمل الوظيفة معتمدة من الجهات المختصة.

11- معقب (رجال/ بند الأجر الشهري): ثانوية عامة، خبرة (3 سنوات) في مجال عمل الوظيفة معتمدة من الجهات المختصة.

12- رسام معماري (رجال/ بند الأجر الشهري): برنامج أعدادي بطبيعة العمل لمدة (3 سنوات) تخصص (رسم معماري)، خبرة (3 سنوات) في مجال عمل الوظيفة معتمدة من الجهات المختصة.

ودعت الإدارة لمن تتوفر لديه الشروط المطلوبة إرسال السيرة الذاتية والمؤهلات باللغة العربية على عنوان البريد الإلكتروني التالي: hrcv-kaap@ports.gov.sa.

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