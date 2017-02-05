 استطلاعات وتصريحات الـ 60 % تثير موجة سخرية.. ومواطنون يطالبون بالتجديد ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 5 فبراير 2017 ميلاديا

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استطلاعات وتصريحات الـ 60 % تثير موجة سخرية.. ومواطنون يطالبون بالتجديد !

استطلاعات وتصريحات الـ 60 % تثير موجة سخرية.. ومواطنون يطالبون بالتجديد !
المناطق – الرياض

أثيرت موجة سخرية بين المغردين في مواقع التواصل، بعد تصريح محمد الجدعان وزير المالية بأن 60 % من الشعب أغنياء، لكن الغريب في الأمر أن تغريداتهم اختصت الرقم 60 وليس التصريح ذاته.

وتناقل المغردون صورا لبعض الأخبار الصادرة عن مسؤولين، والدراسات والاستطلاعات التي اتفقت جميعها على الرقم 60، لافتين إلى أنهم لم يجدوا غير هذا الرقم في تصريحاتهم ونتيجة دراساتهم وأبحاثهم، مطالبين بالتغيير !!

وجاءت الأخبار، 60 % من السعوديين مصابون باضطرابات النوم، غضب سعودي من عضو شورى سابق قال إن 60 % من الشباب دواعش، وزارة الاقتصاد تؤكد صحة بياناتها بأن 60% من المواطنين يملكون مساكن، 60 % من السعوديين لم يتموا نكاهم لعدم توافق فحص الزواج الصحي، 60 % من السعوديين لديهم زيادة في الوزن أو سمنة، وغيرها، وكان آخرها تصريح وزير المالية الذي أثار دهشة الكثيرين.

 

 

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