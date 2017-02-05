“الأرصاد” تكشف المستور: محلات الدفايات والملابس الشتوية وراء مقاطع الثلوج المفبركة !

لم تمنع موجات الغبار والعوالق الترابية سكان جدة أمس (الجمعة) من الاستمتاع بالبحر والتنزه على الكورنيش وممارسة هواية الصيد وشهد كورنيش الحمراء وبحر الإسكندرية كثافة متوسطة خصوصا القادمين من خارج جدة.

وأوضح نائب الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الدكتور أيمن غلام ، ن تحاليل خرائط الطقس ومخرجات نماذج التوقعات العددية بالهيئة تشير إلى استمرار تأثر أجواء المملكة اليوم (السبت) وغدا (الأحد) بكتلة هوائية شديدة البرودة وغبار وعوالق ترابية في بعض المناطق، مستبعدا سقوط ثلوج على المدينة المنورة والرياض وحائل والقصيم، لافتا إلى أن ما يتداوله البعض من فيديوهات عبر الواتس أو مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح ومفبركة قد تستفيد من ترويجها بعض محلات الأدوات الكهربائية التي تبيع الدفايات ومحلات الملابس الشتوية.

وأكد غلام استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على جنوب المملكة ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها وتمتد إلى الأجزاء الجنوبية لمنطقة تبوك، وسماء غائمة جزئيا على المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى المرتفعات الشرقية من منطقة مكة المكرمة وقد تتخللها سحب رعدية ممطرة.

من جانبه، دعا استشاري طب الأطفال في صحة جدة الدكتور نصرالدين الشريف، إلى تناول السوائل لتجنب الجفاف، مشيرا إلى أن الأجواء الباردة تجعل الفرد لا يشعر بالعطش وبالتالي يتساهل مع هذا الأمر، لافتا إلى أن الشخص العادي يحتاج من لتر ونصف إلى لترين من الماء في الأجواء المعتدلة، أما في الأجواء الحارة فيرتفع إلى لترين ونصف. وحذر مرضى الربو أو المصابين بالأمراض الصدرية من التعرض المباشر للغبار والعوالق الترابية.