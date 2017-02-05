 فلسطيني عمره 92 عاما يُرزق بطفلة .. ويكشف سر صحته الجيدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 5 فبراير 2017 ميلاديا

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فلسطيني عمره 92 عاما يُرزق بطفلة .. ويكشف سر صحته الجيدة

فلسطيني عمره 92 عاما يُرزق بطفلة .. ويكشف سر صحته الجيدة
المناطق - وكالات

رزق مسنّ فلسطيني، يدعى الحاج محمود العدم ويلغ من العمر 92 عاماً، مؤخراً بمولودة جديدة، سمّاها تمارا.

ويقول الحاج محمود الذي يسكن في بلدة بيت اولا قضاء مدينة الخليل في الضفة الغربية: “أنا سعيد جدا بهذه المولودة، إنها هدية من الله. أصبح لدي الآن 8 بنات و5 أبناء. صحيح أن الأمر كان مفاجىء ولم أتوقع أن أرزق بطفلة بعد هذا العمر، ولكنها مشيئة الله”.

أما عبير العدم، أم الطفلة تمارا، فتبدو هي الأخرى في غاية السعادة والاندهاش، فهي تعاني من الصمم والبكم وقد تزوجت من الحاج محمود منذ سنوات بعد وفاة زوجته الأولى، ولم تكن تظن أنها ستعرف يوما سعادة الأمومة، خصوصا مع سن زوجها الكبير. لكن القدر خبىء لها هذه السعادة بعد أن تجاوز عمرها هي الأخرى 42 عاما.

علميا، يتفق الأطباء والمختصون في مجال الخصوبة، على أن قدرة الرجال على الإخصاب تتراجع بنسب متفاوتة مع تقدم العمر، وهي تتأثر ببعض الأمراض المزمنة، كالضغط والسكري وتصلب الشرايين وأمراض الشيخوخة المختلفة. ويمكن للرجل الذي يتمتع بصحة جيدة ويتبع غذاءً جيداً، أن يبقى قادرا على التخصيب مدى حياته.

ويؤكد الحاج محمود هذا الأمر قائلاً إن اعتماده على الغذاء الطبيعي والحركة الدائمة جعله يتمتع بصحة جيدة، وقدرة على الإخصاب في هذا العمر.

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