“عملية نوعية” لقواتنا تقتل كتيبة من 80 انقلابيا حاولوا التسلل من الحدود اليمنية

أنهت قواتنا معركة جبل الفدنة السعودي، بعدما حاولت كتيبة مكونة من فصائل متعددة المهام تابعة للمخلوع علي صالح اقتحامه، مستغلين طبيعة المنطقة التضاريسية على الحدود السعودية اليمنية، وأسفرت المعركة عن مقتل 80 انقلابياً.

في التفاصيل، رصدت القوات السعودية تحركات عسكرية قبالة جبل الفدنة، وتحديداً من جبل شدا اليمني، ثم رصدت تحركات راجلة أخرى داخل وادي دهوان، أحد الأودية الممتدة من داخل اليمن ويقطع المملكة، وفقاً لـ”العربية نت”.

حاولت فصائل الحرس الجمهوري التابع للمخلوع صالح التمركز في أقرب النقاط من الشريط الحدودي، لتنفيذ عملية اقتحام جبل الفدنة والاستيلاء عليه، لكن سرعان ما تعاملت قواتنا مع العملية بمدفعياتها ومروحيات الأباتشي وطيران التحالف الذي كان يقوم بقصف القطع العسكرية المتحركة تحديداً خلف جبل شدا اليمني.

وعلى قمم جبل شدا اليمني تمركز أيضاً قناصة حرس المخلوع صالح لتنفيذ رماياتهم على النقاط العسكرية التابعة للقوات السعودية، محاولين تشتيت قدرة القوات، إلا أن قناصة قواتنا الذين تمركزوا في نقاط قبالة جبل شدا اليمني تمكنوا من استهداف حرس المخلوع، وقتلوا ما لا يقل عن 3 قناصة للحرس.

كذلك، نفذت القوات السعودية كميناً لتلك الفصائل الانقلابية، ليُقتل منهم ما لا يقل عن 80 عنصراً، بينهم قيادي حاولوا اقتحام جبل الفدنة كما فر منهم المئات.