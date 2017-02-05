 رغم تقدم مواطنين للوظائف.. 4 جامعات تبحث عن متعاقدين أجانب في 31 تخصصا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 5 فبراير 2017 ميلاديا

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رغم تقدم مواطنين للوظائف.. 4 جامعات تبحث عن متعاقدين أجانب في 31 تخصصا

رغم تقدم مواطنين للوظائف.. 4 جامعات تبحث عن متعاقدين أجانب في 31 تخصصا
المناطق - الرياض

رغم إعلان وزارة التعليم أن 95 % من المتقدمين للجامعات من حملة درجة الدكتوراه تخصصاتهم تربوية ونظرية، تبحث 4 جامعات سعودية عن متعاقدين أجانب في نحو 31 تخصصا نظريا، علاوة على 9 تخصصات علمية طرحت وظائفها أمام أكاديميين غير سعوديين.

وقال مصدر وفقاً لـ”الوطن” إنه وقبل السماح لها بالتوظيف والتعاقدات الذي أوقف في نهاية ذي الحجة الماضي؛ وضعت جامعات الإمام عبد الرحمن بن فيصل “الدمام سابقا” والملك سعود والمجمعة والجامعة السعودية الإلكترونية وظائفها الأكاديمية في 40 تخصصا على طاولة الملحقية الثقافية في مصر طالبة منها الإعلان عن الوظائف الشاغرة في تلك التخصصات للتعاقد عليها مع أكاديميين من حملة الدكتوراه برتبة (أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ).

 

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