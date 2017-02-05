حزب الله في البرازيل والأرجنتين.. تطرف وغسل أموال لدعم الإرهاب

باتت النشاطات الإيرانية المتفاقمة في الغرب وتحديدا في دول أميركا اللاتينية، تشكل مصدر قلق للدول الغربية، في وقت يوجد عدد من الأشخاص الذين غادروا دولا كاريبية وانضموا إلى تنظيم داعش المتشدد في سورية والعراق، وفقاً لما ذكرته صحيفة “كريستيان ساينس مونيتور” الأميركية.

وأورد التقرير أن تقريرا مفصلا آخر قامت به منظمة “بروبابليكا” للصحافة الاستقصائية، أكدت فيه وجود مشاركة استخباراتية بين حكومتي الرئيسين السابقين، الفنزويلي، هوجو تشافيز، والإيراني، محمود أحمدي نجاد، وأن الحكومة الأميركية على علم بذلك، حتى إن وزارة المالية أدرجت دبلوماسيين فنزويليين على قائمة الإرهاب، بتهمة جمع أموال لصالح حزب الله، ومناقشة عمليات إرهابية مع ناشطين في الحزب، ومساعدة متطرفين للسفر من فنزويلا للتدرب في إيران.

وتنقل الصحيفة عن مقال نشرته مجلة “ناشيونال إنترست” تأكيدات بأن الحدود الثلاثية بين البرازيل والأرجنتين وباراجواي أصبحت مركزا لتمويل وتدريب عناصر تتبع لحزب الله، مشيرة إلى أن هذه المنطقة دائما ما تكلمت عنها أجهزة الاستخبارات لعقود، بأنها بؤرة إرهاب، إلا أنه تم تجاهل هذه التحذيرات مرارا، في وقت أظهرت فيه وثائق أجهزة الاستخبارات المختلفة التي عقدت اجتماعها في باراجواي عام 2007 أن هذه المنطقة ذات الحدود الثلاثية، من أكثر المناطق احتضانا لسكان من أصول لبنانية يؤيدون حزب الله، وتحوم حولهم شبهات لجمع التبرعات لصالح الميليشيات من أجل تمويل عملياتها.

خلص التقرير إلى وجود معلومات مؤكدة بأن نائب الرئيس الفنزويلي، طارق العصامي، ذا الأصول اللبنانية، كان ناشطا في ميليشيا حزب الله في شبابه، وهو الأمر الذي يزيد من إثارة المخاوف بشأن علاقة حزب الله وتجارة المخدرات في أميركا اللاتينية، لافتا إلى أن المخاوف الكبرى أيضا تتمحور حول العناصر التي انضمت لتنظيم داعش مؤخرا من هذه الدول، ويمكن أن يعودوا للقيام بأعمال إرهابية فردية.