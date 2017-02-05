مثقفون: العلاقة بين المملكة ومصر “أصيلة”.. والمتطاولون “متخلفون” هدفهم تصفية حسابات

أكد عدد من المثقفين المصريين عمق العلاقات المصرية السعودية، ومتانة الروابط بين الشعبين، واصفين من تطاول بألفاظ نابية بالمتخلف والبعيد عن الحس الأخوي والتكاملي بين البلدين.

ويؤكد رئيس اتحاد آسيا وأفريقيا محمد سلماوي أن استضافة الجنادرية لمصر -وسط الزوبعة الزائفة بسبب اختلاف وجهات النظر- مؤشر على أصالة العلاقات المصرية السعودية ومتانة الفروع ورسوخ الجذور.

وعزا سلماوي المبالغة الزائفة في الطرح الإعلامي حول قضية الجزر إلى تضخيمها بصورة غير طبيعية من بعض المحسوبين على النخب. موضحاً أن النخب الثقافية تعرف أن الثقافة عماد الهوية المشتركة بين مصر والمملكة كون الوجدان واحدا والهوية واحدة والمصير واحد.

وأشار إلى أن الواجب أن تكون النخب الثقافية مؤهلة للتبصير بهذه الحقيقة ما يوجب أن ننظر لخلافاتنا من خلال هذا المنظار، إذ إن الخلاف والاختلاف بين الأشقاء يمكن فهمه في إطار معطيات قومية وإسلامية وتاريخية إنسانية، كما أن التطاول من سمات التخلف التي نسعى جاهدين للتخلص منها باعتبار أنها سلاح من لا يملك حجة، فالحجة لها قوة وفعل، والعاجز يلجأ للتطاول والسباب ويحيل الخلاف إلى شخصي.

ودعا سلماوي إلى توظيف العواطف بطرق سليمة وحضارية دون أن تطغى وتصبح هي المعول عليها في علاقات الدول، مؤملا أن يتحلى المتطاولون برصانة العقل وسلامة الطرح من الغلط والتجاوز والتخلي عن اللياقة اللفظية، والتخلي عن الملاسنة والتطاول كونها من الظواهر العربية غير الصحية ودليلا على التخلف، وفقاً لـ”عكاظ”.

فيما قال الخبير الإستراتيجي عبدالمنعم سعيد: المملكة أرض الكعبة المشرفة المسجد الحرام ومدينة الرسول بكل ما لذلك من مساحة في الوجدان الشعبي المصري.

ويرى أن جزءا من الإشكالات قام بها وعليها من لديهم خلافات مع النظام القائم. واستعاد مساندة المملكة الدائمة لمصر، إلا أن من لديهم مواقف من دولهم يحاولون ضرب علاقات الدول والتشويش على هدوئها وانسيابيتها.

فيما قال الإعلامي أحمد المسلماني: بعض الناس يستهدف السلطة القائمة فيصفي الحسابات دون مراعاة لأدبيات الإعلام، واعتبار لسقف الحرية المتاح والذي لا يقبل تجاوزه.

ويرى أن الخلافات في السياسات وفي الرؤية في سورية واليمن وارد بين الحلفاء ما يلزم التفريق بين الملفات الآنية.