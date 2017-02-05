 تحت شعار “مصر أصالةمعاصرة” في نسختها الحادية والثلاثين لمهرحان الثقافة والفنون الجنادرية 31 كضيف شرف لهذا العام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 5 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

تحت شعار “مصر أصالةمعاصرة” في نسختها الحادية والثلاثين لمهرحان الثقافة والفنون الجنادرية 31 كضيف شرف لهذا العام مدير إدارة مهرجان الجنادرية: فلكلوراتها وتنوع المعروض جعل جناح منطقة عسير بالجنادرية يشهد إقبالاً كبيراً كل عام برعاية أمير عسير جامعة الملك خالد تطلق برنامجها الصحي التوعوي التثقيفي الـ5 بالحريضة مثقفون: العلاقة بين المملكة ومصر “أصيلة”.. والمتطاولون “متخلفون” هدفهم تصفية حسابات حزب الله في البرازيل والأرجنتين.. تطرف وغسل أموال لدعم الإرهاب رغم تقدم مواطنين للوظائف.. 4 جامعات تبحث عن متعاقدين أجانب في 31 تخصصا ترامب يصفع رئيس الوزراء العراقي “العبادي” ويرفض استقباله للتهنئة الشيخ “الربح” خلال خطبته في العوامية: احذروا الدعوات التحريضية المجهولة.. وقفوا أمام العابثين وقفة رجل واحد إعجاب شديد بالشعب السعودي في الجنادرية.. وزائر فرنسي يوصفه بالمضياف والطيب “عملية نوعية” لقواتنا تقتل كتيبة من 80 انقلابيا حاولوا التسلل من الحدود اليمنية فلسطيني عمره 92 عاما يُرزق بطفلة .. ويكشف سر صحته الجيدة إيران تلعب بالنار وتهدد أمريكا بهجمات صاروخية .. هل سيرد ترمب ؟!

تحت شعار “مصر أصالةمعاصرة” في نسختها الحادية والثلاثين لمهرحان الثقافة والفنون الجنادرية 31 كضيف شرف لهذا العام

تحت شعار “مصر أصالةمعاصرة” في نسختها الحادية والثلاثين لمهرحان الثقافة والفنون الجنادرية 31 كضيف شرف لهذا العام
المناطق _فاطمة العنزي

تقف مصر على أعتاب النسخة الحادية والثلاثين .لمهرحان الثقافة والفنون الجنادرية 31 كضيف شرف لهذا العام بمشاركة 200شخص و50جهة وعلى مساحة 2500متر
تتجه المشاركة المصرية إلى استعراض البعد الثقافي والتراثي المصري الذي يمتد إلى أكثر من 8 آلاف عام، بالإضافة إلى العمل على تأكيد الهوية العربية والإسلامية التي تحتل المكانة الأولى في إبراز القدرات المصرية ذات الصدارة في أوقات كثيرة بالنسبة للعالم والشرق الأوسط.

كما يقام بجناح المصري معرض لنوادر المخطوطات، بالإضافة لإقامة معرض للكتاب، ومعرض للوحات الفن التشكيلي، وورشة الخط العربي.

والعديد من الأمسيات الشعرية لشعر البادية والفصحى والعامية، إلى جانب إقامة ندوات ومحاضرات ومجموعة من الندوات الثقافية، يتحدث فيها كوكبة من رجال الفكر والثقافة في مصر ووزراء خارجية سابقون ممن يعتبرون من الشخصيات التي تحمل الكثير من الأسرار الثقافية وغيرها من التجارب في الوطن العربي.

unnamed (2)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>