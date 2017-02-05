تحت شعار “مصر أصالةمعاصرة” في نسختها الحادية والثلاثين لمهرحان الثقافة والفنون الجنادرية 31 كضيف شرف لهذا العام

تقف مصر على أعتاب النسخة الحادية والثلاثين .لمهرحان الثقافة والفنون الجنادرية 31 كضيف شرف لهذا العام بمشاركة 200شخص و50جهة وعلى مساحة 2500متر

تتجه المشاركة المصرية إلى استعراض البعد الثقافي والتراثي المصري الذي يمتد إلى أكثر من 8 آلاف عام، بالإضافة إلى العمل على تأكيد الهوية العربية والإسلامية التي تحتل المكانة الأولى في إبراز القدرات المصرية ذات الصدارة في أوقات كثيرة بالنسبة للعالم والشرق الأوسط.

كما يقام بجناح المصري معرض لنوادر المخطوطات، بالإضافة لإقامة معرض للكتاب، ومعرض للوحات الفن التشكيلي، وورشة الخط العربي.

والعديد من الأمسيات الشعرية لشعر البادية والفصحى والعامية، إلى جانب إقامة ندوات ومحاضرات ومجموعة من الندوات الثقافية، يتحدث فيها كوكبة من رجال الفكر والثقافة في مصر ووزراء خارجية سابقون ممن يعتبرون من الشخصيات التي تحمل الكثير من الأسرار الثقافية وغيرها من التجارب في الوطن العربي.