غرفة الرياض تنظم لقاء تعريفي بالرخص البلدية

تنظم غرفة الرياض ممثلة باللجنة العقارية وبالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية يوم الاربعاء 8 فبراير. لقاء تعريفي حول خدمة الرخصة الفورية التي ستطلق في تاريخ 15 فبراير

وبين عضو مجلس الادارة رئيس اللجنة العقارية الاستاذ عائض الوبري ان اللقاء يتناول شرحا عن خدمة الرخصة الفورية التي تمكن اصحاب الأعمال من الحصول على الرخصة البلدية (رخصة مهنية) الكترونيا وسداد جميع مايتعلق بها من رسوم وغيرها ، بدون الحاجة لمراجعة الجهات الحكومية الأخرى ، كما ستتيح لاصحاب العقارات والمحلات التجارية تسهيل اجراءات التراخيص البلدية مما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد ودعم الاعمال.

ويشارك في اللقاء اللجنة العقارية ،اللجنة التجارية ، لجنة المراكز التجارية ،لجنة المكاتب الاستشارية ،لجنة شباب الاعمال ، كما دعت الغرفة المهتمين والمختصين الى المشاركة في اللقاء .