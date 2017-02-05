 غرفة الرياض تنظم لقاء تعريفي بالرخص البلدية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 5 فبراير 2017 ميلاديا

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غرفة الرياض تنظم لقاء تعريفي بالرخص البلدية

غرفة الرياض تنظم لقاء تعريفي بالرخص البلدية
المناطق _الرياض

 

تنظم غرفة الرياض ممثلة باللجنة العقارية وبالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية يوم الاربعاء 8 فبراير. لقاء تعريفي حول خدمة الرخصة الفورية التي ستطلق في تاريخ 15 فبراير

وبين عضو مجلس الادارة رئيس اللجنة العقارية الاستاذ عائض الوبري ان اللقاء يتناول شرحا عن خدمة الرخصة الفورية التي تمكن اصحاب الأعمال من الحصول على الرخصة البلدية (رخصة مهنية) الكترونيا  وسداد جميع مايتعلق بها من رسوم وغيرها ، بدون الحاجة لمراجعة الجهات الحكومية الأخرى ، كما ستتيح لاصحاب العقارات والمحلات التجارية تسهيل اجراءات التراخيص البلدية مما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد ودعم الاعمال.

 

ويشارك في اللقاء اللجنة العقارية ،اللجنة التجارية ، لجنة المراكز التجارية ،لجنة المكاتب الاستشارية ،لجنة شباب الاعمال ، كما دعت الغرفة المهتمين والمختصين الى المشاركة في اللقاء .

 

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