 أمير الباحة يقدم تعازيه ومواساته في وفاة العقيد خالد بن سويعد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 5 فبراير 2017 ميلاديا

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أمير الباحة يقدم تعازيه ومواساته في وفاة العقيد خالد بن سويعد

أمير الباحة يقدم تعازيه ومواساته في وفاة العقيد خالد بن سويعد
المناطق _عبدالرحمن سفر
قدم صاحب السمو الملكي الامير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة تعازيه ومواساته في وفاة العقيد خالد بن عثمان بن سويعد مساعد مدير مرور الباحة والذي وافاه الأجل اثر حادث مروري تعرض له يرحمه الله
وقال سمو اثناء زيارته  لمنزل الاسرة بمحافظة بلجرشي أعزيكم في وفاة الفقيد لنسأل الله له الرحمه والمغفرة وان يسكنه فسيح جناته وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون .
وكان في استقبال سموه لدى وصوله والد الفقيد الشيخ عثمان بن سويعد شيخ قبيلة بني كبير وأشقاء المتوفى وأقاربه .
وأعرب الشيخ عثمان عن بالغ شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة الباحة لتعازية التى كان لها ابلغ الأثر في تخفيف المصاب وان ذلك غير مستغرب من سموه الكريم فهو قريب من الجميع ودعا بن سويعد الله العلي القدير بان يجزى سموه خير الجزاء وان يمتعه بموفور الصحة والعافية.
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