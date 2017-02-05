أمير الباحة يقدم تعازيه ومواساته في وفاة العقيد خالد بن سويعد

قدم صاحب السمو الملكي الامير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة تعازيه ومواساته في وفاة العقيد خالد بن عثمان بن سويعد مساعد مدير مرور الباحة والذي وافاه الأجل اثر حادث مروري تعرض له يرحمه الله

وقال سمو اثناء زيارته لمنزل الاسرة بمحافظة بلجرشي أعزيكم في وفاة الفقيد لنسأل الله له الرحمه والمغفرة وان يسكنه فسيح جناته وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون .

وكان في استقبال سموه لدى وصوله والد الفقيد الشيخ عثمان بن سويعد شيخ قبيلة بني كبير وأشقاء المتوفى وأقاربه .

وأعرب الشيخ عثمان عن بالغ شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة الباحة لتعازية التى كان لها ابلغ الأثر في تخفيف المصاب وان ذلك غير مستغرب من سموه الكريم فهو قريب من الجميع ودعا بن سويعد الله العلي القدير بان يجزى سموه خير الجزاء وان يمتعه بموفور الصحة والعافية.