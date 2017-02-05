 الأمين العام للندوة العالمية يبحث مع مستشار الرئيس القمري التعاون المشترك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 5 فبراير 2017 ميلاديا

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الأمين العام للندوة العالمية يبحث مع مستشار الرئيس القمري التعاون المشترك

الأمين العام للندوة العالمية يبحث مع مستشار الرئيس القمري التعاون المشترك
المناطق _الرياض

استقبل معالي الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي الدكتور صالح بن سليمان الوهيبي في مكتبه بالأمانة العامة وفداً من جمهورية جزر القمر المتحدة على رأسهم معالي الوزير يحي محمد إلياس مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالعلاقات مع العالم العربي والإسلامي والدكتور عبد الحكيم محمد وكيل كلية الإمام الشافعي بجامعة جزر القمر، والأستاذ يوسف مدهوما الوزير المفوض ونائب رئيس البعثة في الرياض .

تناول اللقاء سبل التعاون المشترك، وقد قدم الأمين العام للوفد القمري نبذة مختصرة عن الندوة وإستراتيجيتها الجديدة وبرامجها الثقافية والتعليمية والتنموية تجاه الشباب.

من جانبه أثنى سعادة المستشار القمري والوفد المرافق له على جهود المملكة العربية السعودية في جزر القمر وقال: إن الوقت لا يتسع لذكر الإنجازات والدعم المستمر لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – والشعب السعودي الكريم، مؤكداً أن هذا الدعم المادي والمعنوي المتواصل من المملكة سيظل محفوراً في ذاكرة الشعب القمري إلى الأبد.

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