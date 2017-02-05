الأمين العام للندوة العالمية يبحث مع مستشار الرئيس القمري التعاون المشترك

استقبل معالي الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي الدكتور صالح بن سليمان الوهيبي في مكتبه بالأمانة العامة وفداً من جمهورية جزر القمر المتحدة على رأسهم معالي الوزير يحي محمد إلياس مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالعلاقات مع العالم العربي والإسلامي والدكتور عبد الحكيم محمد وكيل كلية الإمام الشافعي بجامعة جزر القمر، والأستاذ يوسف مدهوما الوزير المفوض ونائب رئيس البعثة في الرياض .

تناول اللقاء سبل التعاون المشترك، وقد قدم الأمين العام للوفد القمري نبذة مختصرة عن الندوة وإستراتيجيتها الجديدة وبرامجها الثقافية والتعليمية والتنموية تجاه الشباب.

من جانبه أثنى سعادة المستشار القمري والوفد المرافق له على جهود المملكة العربية السعودية في جزر القمر وقال: إن الوقت لا يتسع لذكر الإنجازات والدعم المستمر لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – والشعب السعودي الكريم، مؤكداً أن هذا الدعم المادي والمعنوي المتواصل من المملكة سيظل محفوراً في ذاكرة الشعب القمري إلى الأبد.