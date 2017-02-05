إرهاب الشوارع ظاهرة لن تنتهي الا بتطبيق العقوبات!

لم تجد الدوريات الأمنية بشرطة الذيبية بحفر الباطن بدآ من اطلاق النار على عجلات سيارة احد المفحطين الذي ادى استهتاره وتكرار ممارساته العبثية داخل المدينة وشكاوي الحي من تصرفاته وتم التضييق عليه والايقاع به

وسبق ذلك القبض على اكثر من شخص مابين مفحطين ومتجمهرين بشارع الستين بالذيبيه بحسب مصادر صحيفة المناطق ” بعضهم احيل لمرور حفر الباطن والبعض تم تسليمه لمرور الذيبيه،

حدث لن يكون الأول ولن يكون الأخير في سلسلة إرهاب الشوارع اومايسمى التفحيط او الدرباوية بلغة الشباب ما لم يتصدى له النظام بقوة ويقف في وجه العابثين بسلامة أرواحنا وممتلكاتنا وليس ذلك فحسب بل سيمتد الى مدن اخرى متى ماوجد له مصفقين وجمهور بسبب غياب الوازع الديني والأخلاقي والوعي والوقاية بين جيل المراهقين

في حين أكدت مصادر (المناطق) ان المفحط الذي قبض عليه ليلة أمس تم الابلاغ عليه ثلاث مرات بنفس الليله ولم يتم ملاحظته إلا بالمره الثالثه وبعد رؤيته تم تحذيره بإاطلاق طلقه ناريه بالهواء والطلقه الثانيه والثالثه كانت بأتجاه عجلات المركبة وأجبرته على التوقف حيث تبين انه يعمل بأحد القطاعات العسكريه وبحاله غير طبيعيه وجرى اكمال اجراءاته واحالته لهيئة التحقيق والأدعاء العام بحفر الباطن

والجدير بالذكر انه سبق القبض على حالات مماثله في الأيام الماضيه وتم التعامل معها وفق مايقتضيه النظام وهو ماجعل بعض المواطنين يطالبون بتواجد دوريات أمنيه مستقله بهذه المنطقه حيث تم الرفع سابقآ من قبل مركز الذيبية بضرورة افتتاح دوريات أمنية متحركة لردع هذه الفئه ،وطالب المواطنون بتطبيق عقوبات مرتكبي مخالفة التفحيط كما نص عليها النظام بحذافيرها وهي في المرة الأولى حجز المركبة «15» يوما، وغرامة مالية مقدارها 20 ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.

في المرة الثانية حجز المركبة لمدة شهر، وغرامة مالية مقدارها 40 ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.

وفي المرة الثالثة حجز المركبة، وغرامة مالية مقدارها 60 ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة، أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه. وتستثنى من عقوبتي الحجز أو المصادرة الواردتين في هذه المادة المركبات المستأجرة والمركبات المسروقة.