“التعليم” تعتمد نظام التخطيط الإلكتروني للمعلمين والمعلمات

ذكرت وزارة التعليم عبر حسابها الرسمي على تويتر اليوم الأحد أنه تم اعتماد نظام التخطيط الإلكتروني “خطط درسك”

وأشارت الوزارة في تغريدة تنص على “دعماً من الوزارة للمعلمين والمعلمات، وبهدف تحسين المخرجات التعليمية، تم اعتماد نظام التخطيط الإلكتروني (خطط درسك)”.

ويأتي القرار تزامناً مع عودة الطلاب إلى المدارس والمقاعد الدراسية في جميع مراحل التعليم العام بمدارس المملكة للبنين والبنات لبدء الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي بعد أن استمتع الطلاب والطالبات بإجازة نصف العام الدراسي.