 “التعليم” تعتمد نظام التخطيط الإلكتروني للمعلمين والمعلمات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 5 فبراير 2017 ميلاديا

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“التعليم” تعتمد نظام التخطيط الإلكتروني للمعلمين والمعلمات

“التعليم” تعتمد نظام التخطيط الإلكتروني للمعلمين والمعلمات
المناطق _الرياض

ذكرت وزارة التعليم عبر حسابها الرسمي على تويتر اليوم الأحد أنه تم اعتماد نظام التخطيط الإلكتروني “خطط درسك”

وأشارت الوزارة في تغريدة تنص على “دعماً من الوزارة للمعلمين والمعلمات، وبهدف تحسين المخرجات التعليمية، تم اعتماد نظام التخطيط الإلكتروني (خطط درسك)”.

ويأتي القرار تزامناً مع عودة الطلاب إلى المدارس والمقاعد الدراسية في جميع مراحل التعليم العام بمدارس المملكة للبنين والبنات لبدء الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي بعد أن استمتع الطلاب والطالبات بإجازة نصف العام الدراسي.

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