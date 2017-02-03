 مصادر يمنية تكشف عن مخالفة أفراد وعائلات سعودية لقرار منعهم من التوجه إلى اليمن.. وتوضح كيفية دخولهم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 5 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

القيادة تهنئ حاكم نيوزيلندا بذكرى اليوم الوطني مصادر يمنية تكشف عن مخالفة أفراد وعائلات سعودية لقرار منعهم من التوجه إلى اليمن.. وتوضح كيفية دخولهم العمل تخصص 1919 لتلقي البلاغات عن حالات العنف الأسري «صندوق أبوظبي للتنمية» يموّل محطة كهرباء في السودان “التعليم” تعتمد نظام التخطيط الإلكتروني للمعلمين والمعلمات إرهاب الشوارع ظاهرة لن تنتهي الا بتطبيق العقوبات! الأمين العام للندوة العالمية يبحث مع مستشار الرئيس القمري التعاون المشترك أمير الباحة يقدم تعازيه ومواساته في وفاة العقيد خالد بن سويعد غرفة الرياض تنظم لقاء تعريفي بالرخص البلدية تحت شعار “مصر أصالةمعاصرة” في نسختها الحادية والثلاثين لمهرحان الثقافة والفنون الجنادرية 31 كضيف شرف لهذا العام مدير إدارة مهرجان الجنادرية: فلكلوراتها وتنوع المعروض جعل جناح منطقة عسير بالجنادرية يشهد إقبالاً كبيراً كل عام برعاية أمير عسير جامعة الملك خالد تطلق برنامجها الصحي التوعوي التثقيفي الـ5 بالحريضة

مصادر يمنية تكشف عن مخالفة أفراد وعائلات سعودية لقرار منعهم من التوجه إلى اليمن.. وتوضح كيفية دخولهم

مصادر يمنية تكشف عن مخالفة أفراد وعائلات سعودية لقرار منعهم من التوجه إلى اليمن.. وتوضح كيفية دخولهم
المناطق _المكلا

كشف مصدر مسؤول في جهاز الأمن السياسي بمدينة المكلا جنوب اليمن عن خرق عدد من الأفراد والعائلات السعودية لقرار منع دخول مواطني المملكة إلى الأراضي اليمنية، مبيناً أن المواطنين السعوديين يتجهون تحديداً إلى مناطق الجنوب ومحافظة حضرموت.

وأوضح المصدر، أن الهدف من دخول بعض مواطني المملكة إلى اليمن يكون في الغالب لأسباب عائلية تتعلق بزيارة أقاربهم، لافتاً إلى تسجيل الأجهزة الأمنية لبيانات تفيد بسفر شباب تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عاماً إلى اليمن؛ للانضمام لتنظيمات إرهابية.

من جانبه، بيّن مصدر بمصلحة الهجرة والجوازات اليمنية أن السعوديين يدخلون الأراضي اليمنية عادة عن طريق عمان التي يصلونها براً مروراً بالإمارات، وذلك بعد توقف المنافذ السعودية عن السماح لهم بالتوجه إلى اليمن.

بدوره، أكد المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات المقدم طلال الشلهوب، أن الجوازات تعمل على كشف وتتبع مخترقي حظر السفر إلى اليمن من خلال الاطّلاع على جوازات المسافرين من اليمن إلى الرياض والتأكد من وجود أختام الذهاب، منوهاً إلى أن عقوبات خرق قرار المنع تتراوح بين الغرامة المالية والمنع من السفر أو بين كليهما معاً.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>