مصادر يمنية تكشف عن مخالفة أفراد وعائلات سعودية لقرار منعهم من التوجه إلى اليمن.. وتوضح كيفية دخولهم

كشف مصدر مسؤول في جهاز الأمن السياسي بمدينة المكلا جنوب اليمن عن خرق عدد من الأفراد والعائلات السعودية لقرار منع دخول مواطني المملكة إلى الأراضي اليمنية، مبيناً أن المواطنين السعوديين يتجهون تحديداً إلى مناطق الجنوب ومحافظة حضرموت.

وأوضح المصدر، أن الهدف من دخول بعض مواطني المملكة إلى اليمن يكون في الغالب لأسباب عائلية تتعلق بزيارة أقاربهم، لافتاً إلى تسجيل الأجهزة الأمنية لبيانات تفيد بسفر شباب تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عاماً إلى اليمن؛ للانضمام لتنظيمات إرهابية.

من جانبه، بيّن مصدر بمصلحة الهجرة والجوازات اليمنية أن السعوديين يدخلون الأراضي اليمنية عادة عن طريق عمان التي يصلونها براً مروراً بالإمارات، وذلك بعد توقف المنافذ السعودية عن السماح لهم بالتوجه إلى اليمن.

بدوره، أكد المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات المقدم طلال الشلهوب، أن الجوازات تعمل على كشف وتتبع مخترقي حظر السفر إلى اليمن من خلال الاطّلاع على جوازات المسافرين من اليمن إلى الرياض والتأكد من وجود أختام الذهاب، منوهاً إلى أن عقوبات خرق قرار المنع تتراوح بين الغرامة المالية والمنع من السفر أو بين كليهما معاً.