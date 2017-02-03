 القيادة تهنئ حاكم نيوزيلندا بذكرى اليوم الوطني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 5 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

القيادة تهنئ حاكم نيوزيلندا بذكرى اليوم الوطني مصادر يمنية تكشف عن مخالفة أفراد وعائلات سعودية لقرار منعهم من التوجه إلى اليمن.. وتوضح كيفية دخولهم العمل تخصص 1919 لتلقي البلاغات عن حالات العنف الأسري «صندوق أبوظبي للتنمية» يموّل محطة كهرباء في السودان “التعليم” تعتمد نظام التخطيط الإلكتروني للمعلمين والمعلمات إرهاب الشوارع ظاهرة لن تنتهي الا بتطبيق العقوبات! الأمين العام للندوة العالمية يبحث مع مستشار الرئيس القمري التعاون المشترك أمير الباحة يقدم تعازيه ومواساته في وفاة العقيد خالد بن سويعد غرفة الرياض تنظم لقاء تعريفي بالرخص البلدية تحت شعار “مصر أصالةمعاصرة” في نسختها الحادية والثلاثين لمهرحان الثقافة والفنون الجنادرية 31 كضيف شرف لهذا العام مدير إدارة مهرجان الجنادرية: فلكلوراتها وتنوع المعروض جعل جناح منطقة عسير بالجنادرية يشهد إقبالاً كبيراً كل عام برعاية أمير عسير جامعة الملك خالد تطلق برنامجها الصحي التوعوي التثقيفي الـ5 بالحريضة

القيادة تهنئ حاكم نيوزيلندا بذكرى اليوم الوطني

القيادة تهنئ حاكم نيوزيلندا بذكرى اليوم الوطني
المناطق _الرياض

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لفخامة السيدة باتسي رادي الحاكم العام في نيوزيلندا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب نيوزيلندا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث كلاً من، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقيتي تهنئة للسيدة باتسي رادي بهذه المناسبة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>