 الزعاق : اليوم آخر موسم الشبط وغدا الاثنين أول موسم العقارب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 5 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

وزير الخارجية اليمني: تقدم قواتتا ‏على الشريط الساحلي سيقضي ‏على التهديدات التخريبية مستشار بوزارة الدفاع الأمريكية: طهران مقبلة على خسارة كبيرة وستدفع ثمن أفعالها وظائف إدارية وفنية شاغرة في أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات دراسة: الركض السريع سلبي على الصحة مسابقة جائزة الامير سلطان بن سلمان للقران الكريم إيران تستفز الأحوازيين بأغنية عنصرية وتقيم حفلات غنائية في الأحواز باسم “الخليج فارسي للأبد” سلطات النظام الإيراني تكثف الاعتقالات والأحكام القاسية بحق مناضلي الشعوب غير الفارسية ضمن مبادرة “لأجلكم نتضامن” الحملة الوطنية السعودية تسير القافلة الرابعة من المساعدات شتوية للداخل السوري الزعاق : اليوم آخر موسم الشبط وغدا الاثنين أول موسم العقارب عناصر من تنظيم القاعدة تختطف احد القيادات في حرس الرئيس هادي اقرأ المزيد من عدن الغد | عاجل : عناصر من تنظيم القاعدة تختطف احد القيادات في حرس الرئيس هادي هنا.. 7 مزايا “خفية” في واتساب تعرف عليها القيادة تهنئ حاكم نيوزيلندا بذكرى اليوم الوطني

الزعاق : اليوم آخر موسم الشبط وغدا الاثنين أول موسم العقارب

الزعاق : اليوم آخر موسم الشبط وغدا الاثنين أول موسم العقارب
المناطق - تبوك - تهاني الجهني
– أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق عبر حسابه في تويتر بأن اليوم آخر موسم الشبط وغدا الاثنين أول موسم العقارب ويستمر إلى تسع وثلاثين يوماً مقسمة على ثلاثة نجوم وكل نجم ثلاثة عشر يوما.
وقال “الزعاق”‏أجواء العقارب معتدلة
فالعشرون يوما الأولى الأصل فيها الاعتدال المائل للبرودة في هزيع الليل والباقي الاعتدال الذي يميل إلى الحرارة نهارا.
وأضاف ‏”موسم العقارب وينشط فيه الغبار وينتشر الباعوض ويظهر الفقع على وجه السطح ويطل فيه العرجون بعنقه وتتباهى الزهور فيه بجمالها وروائحها”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>