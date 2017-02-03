الزعاق : اليوم آخر موسم الشبط وغدا الاثنين أول موسم العقارب

– أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق عبر حسابه في تويتر بأن اليوم آخر موسم الشبط وغدا الاثنين أول موسم العقارب ويستمر إلى تسع وثلاثين يوماً مقسمة على ثلاثة نجوم وكل نجم ثلاثة عشر يوما.

وقال “الزعاق”‏أجواء العقارب معتدلة

فالعشرون يوما الأولى الأصل فيها الاعتدال المائل للبرودة في هزيع الليل والباقي الاعتدال الذي يميل إلى الحرارة نهارا.

وأضاف ‏”موسم العقارب وينشط فيه الغبار وينتشر الباعوض ويظهر الفقع على وجه السطح ويطل فيه العرجون بعنقه وتتباهى الزهور فيه بجمالها وروائحها”.