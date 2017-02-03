ضمن مبادرة “لأجلكم نتضامن” الحملة الوطنية السعودية تسير القافلة الرابعة من المساعدات شتوية للداخل السوري

سيرت الحملة الوطنية السعودية ضمن مبادرتها الاغاثية “لأجلكم نتضامن” القافلة الرابعة من القوافل الاغاثية للداخل السوري للعام 2016-2017 م والمحملة بالكسوة الشتوية لصالح الاشقاء النازحين السوريين المتواجدين على الشريط الحدودي التركي السوري عبر معبري باب الهوى و باب السلامة .

مدير مكتب الحملة الوطنية السعودية في تركيا الأستاذ خالد السلامة أشار الى ان مكتب الحملة في تركيا ومنذ اطلاق مبادرة الحملة السعودية “لأجلكم نتضامن ” يقوم على ادخال وتوزيع كافة المتطلبات الاغاثية و الأساسية للاشقاء النازحين السوريين و النازحين مؤخراً من حلب والمتواجدين على الشريط الحدودي التركي السوري مضيفاً ان هذه القافلة تحتوي على (90 الف بطانية و 160 الف جاكيت و 50 الف كنزة و 50 الف طقم شتوي و 15 الف شال نسائي و6 الاف وجبة غذائية جافة و 121 الف علبة حليب سائل مغذي ) .

من جانبه اوضح الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان المدير الاقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الاشقاء في سوريا ان المساعدات الاغاثية التي تقدمها الحملة تاتي بهدف سد الاحتياج الفعلي من المواد الاغاثية للتخفيف من معاناتهم التي يمرون بها ،منوهاً الى ان العمل جاري في ادخال المساعدات الى الداخل السوري لتشمل كافة النازحين السوريين في الشمال السوري في منطقة حلب واريافها و ادلب واريافها خلال موسم الشتاء لهذا العام منوهاً الى ان هذه القافلة تاتي استكمالاً لما تعتزم الحملة ايصاله الى اشقائنا النازحين من حلب ومن خلال مكتبها في تركيا والممثل بـ ( 400 الف جاكيت و 176 الف بطانيه كبيره و 188 الف بطانيه طفل و 288 الف طقم شتوي و 144 الف بلوفر و 172 الف شال نسائي و 167الف وجبة غذائية جافة و 328 الف عبوة حليب سائل مغذي ) .

واكد السمحان على ان توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – تؤكد على ضرورة إيلاء الشقيق السوري الاهتمام الكبير في كافة الجوانب الاغاثية والإنسانية، مقدماً في الوقت نفسه عظيم الشكر والتقدير للشعب السعودي الكريم الذي يضرب اروع الامثلة في التراحم والتأخي سائلا الله العلي القدير أن لا يحرمهم الاجر والثواب.