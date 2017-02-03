 سلطات النظام الإيراني تكثف الاعتقالات والأحكام القاسية بحق مناضلي الشعوب غير الفارسية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 5 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

وزير الخارجية اليمني: تقدم قواتتا ‏على الشريط الساحلي سيقضي ‏على التهديدات التخريبية مستشار بوزارة الدفاع الأمريكية: طهران مقبلة على خسارة كبيرة وستدفع ثمن أفعالها وظائف إدارية وفنية شاغرة في أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات دراسة: الركض السريع سلبي على الصحة مسابقة جائزة الامير سلطان بن سلمان للقران الكريم إيران تستفز الأحوازيين بأغنية عنصرية وتقيم حفلات غنائية في الأحواز باسم “الخليج فارسي للأبد” سلطات النظام الإيراني تكثف الاعتقالات والأحكام القاسية بحق مناضلي الشعوب غير الفارسية ضمن مبادرة “لأجلكم نتضامن” الحملة الوطنية السعودية تسير القافلة الرابعة من المساعدات شتوية للداخل السوري الزعاق : اليوم آخر موسم الشبط وغدا الاثنين أول موسم العقارب عناصر من تنظيم القاعدة تختطف احد القيادات في حرس الرئيس هادي اقرأ المزيد من عدن الغد | عاجل : عناصر من تنظيم القاعدة تختطف احد القيادات في حرس الرئيس هادي هنا.. 7 مزايا “خفية” في واتساب تعرف عليها القيادة تهنئ حاكم نيوزيلندا بذكرى اليوم الوطني

سلطات النظام الإيراني تكثف الاعتقالات والأحكام القاسية بحق مناضلي الشعوب غير الفارسية

سلطات النظام الإيراني تكثف الاعتقالات والأحكام القاسية بحق مناضلي الشعوب غير الفارسية
المناطق-الأحواز

صعدت قوات الاحتلال الفارسي من وتيرة اعتقالاتها بحق مواطني الشعوب غير الفارسية في بلوشستان وكردستان وأذربيجان الجنوبية بشكل ملحوظ منذ بدء عام 2017.

كوردستان

أفادت “وكالة كورد” أن جهاز مخابرات النظام الإيراني الذي تطلق عليه الشعوب غير الفارسية “الاحتلال الفارسي” داهم بيت المواطن الكردي “مولود إسماعيل بور” يوم الخميس الثاني من فبراير الجاري في مدينة سردشت على الحدود العراقية وقام باعتقاله بعد التفتيش والعبث بمحتويات منزله. وأضافت الوكالة الكردية أنه تم نقل هذا المواطن الذي يبلغ من العمر “68” عاما إلى مكان مجهول ولم يعرف مصيره حتى الأن.

وقال نشطاء حقوق إنسان أكراد أن قوات الاحتلال اعتقلت هذا المواطن كرهينة حتى يسلم ابنه المطارد والعضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني “محمد إسماعيل بور” نفسه للسلطات.

بلوشستان

من جهتها نشرت “حملة نشطاء البلوش” قائمة من الأحكام القضائية التي صدرت مؤخرا بحق “63” أسيرا بلوشيا بتهم سياسية و “دوافع طائفية” من قبل الاحتلال يصل مجموعها ل “190” عاما سجنا و”4″ حالات إعدام، كما يوجد في القائمة بعض الأسرى الذين مضى على اعتقالهم فترة طويلة دون توجيه أي تهم لهم.  وذكرت الحملة أن المحكوم عليهم بالإعدام هم “حسن دهواري”، “الياس قلندرزهي”، “حمزة ريغي” و”بشير أحمد حسين زهي”.

أذربيجان الجنوبية

قالت مصادر موقع “غوني نيوز” التركي الأذري أن محاكم الاحتلال في طهران حكمت على الناشط الأذري “سيامك ميرزائي” بعشر سنوات سجنا وبالإبعاد لمدة عامين لمدينة طبس الفارسية، وأعتقل هذا المواطن الأذري قبل أشهر في مدينة مغان التركية وتم نقله لسجن ايفين ومنعت السلطات عائلته من زيارته أو إجراء أي اتصال هاتفي معه.

يذكر أن منظمات حقوقية دولية كمنظمة هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية أصدرت عدة تقارير حقوقية أكدت فيها أن فترة رئاسة روحاني شهدت ارتفاعا ملحوظا في نسبة انتهاكات حقوق الانسان في مناطق الشعوب غير الفارسية بسبب تركيز العالم على الملف النووي وتجاهله لقضايا الشعوب غير الفارسية المحتلة وأهمها المتعلقة بحقوق الإنسان.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>