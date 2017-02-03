سلطات النظام الإيراني تكثف الاعتقالات والأحكام القاسية بحق مناضلي الشعوب غير الفارسية

صعدت قوات الاحتلال الفارسي من وتيرة اعتقالاتها بحق مواطني الشعوب غير الفارسية في بلوشستان وكردستان وأذربيجان الجنوبية بشكل ملحوظ منذ بدء عام 2017.

كوردستان

أفادت “وكالة كورد” أن جهاز مخابرات النظام الإيراني الذي تطلق عليه الشعوب غير الفارسية “الاحتلال الفارسي” داهم بيت المواطن الكردي “مولود إسماعيل بور” يوم الخميس الثاني من فبراير الجاري في مدينة سردشت على الحدود العراقية وقام باعتقاله بعد التفتيش والعبث بمحتويات منزله. وأضافت الوكالة الكردية أنه تم نقل هذا المواطن الذي يبلغ من العمر “68” عاما إلى مكان مجهول ولم يعرف مصيره حتى الأن.

وقال نشطاء حقوق إنسان أكراد أن قوات الاحتلال اعتقلت هذا المواطن كرهينة حتى يسلم ابنه المطارد والعضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني “محمد إسماعيل بور” نفسه للسلطات.

بلوشستان

من جهتها نشرت “حملة نشطاء البلوش” قائمة من الأحكام القضائية التي صدرت مؤخرا بحق “63” أسيرا بلوشيا بتهم سياسية و “دوافع طائفية” من قبل الاحتلال يصل مجموعها ل “190” عاما سجنا و”4″ حالات إعدام، كما يوجد في القائمة بعض الأسرى الذين مضى على اعتقالهم فترة طويلة دون توجيه أي تهم لهم. وذكرت الحملة أن المحكوم عليهم بالإعدام هم “حسن دهواري”، “الياس قلندرزهي”، “حمزة ريغي” و”بشير أحمد حسين زهي”.

أذربيجان الجنوبية

قالت مصادر موقع “غوني نيوز” التركي الأذري أن محاكم الاحتلال في طهران حكمت على الناشط الأذري “سيامك ميرزائي” بعشر سنوات سجنا وبالإبعاد لمدة عامين لمدينة طبس الفارسية، وأعتقل هذا المواطن الأذري قبل أشهر في مدينة مغان التركية وتم نقله لسجن ايفين ومنعت السلطات عائلته من زيارته أو إجراء أي اتصال هاتفي معه.

يذكر أن منظمات حقوقية دولية كمنظمة هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية أصدرت عدة تقارير حقوقية أكدت فيها أن فترة رئاسة روحاني شهدت ارتفاعا ملحوظا في نسبة انتهاكات حقوق الانسان في مناطق الشعوب غير الفارسية بسبب تركيز العالم على الملف النووي وتجاهله لقضايا الشعوب غير الفارسية المحتلة وأهمها المتعلقة بحقوق الإنسان.