 إيران تستفز الأحوازيين بأغنية عنصرية وتقيم حفلات غنائية في الأحواز باسم “الخليج فارسي للأبد” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 5 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

وزير الخارجية اليمني: تقدم قواتتا ‏على الشريط الساحلي سيقضي ‏على التهديدات التخريبية مستشار بوزارة الدفاع الأمريكية: طهران مقبلة على خسارة كبيرة وستدفع ثمن أفعالها وظائف إدارية وفنية شاغرة في أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات دراسة: الركض السريع سلبي على الصحة مسابقة جائزة الامير سلطان بن سلمان للقران الكريم إيران تستفز الأحوازيين بأغنية عنصرية وتقيم حفلات غنائية في الأحواز باسم “الخليج فارسي للأبد” سلطات النظام الإيراني تكثف الاعتقالات والأحكام القاسية بحق مناضلي الشعوب غير الفارسية ضمن مبادرة “لأجلكم نتضامن” الحملة الوطنية السعودية تسير القافلة الرابعة من المساعدات شتوية للداخل السوري الزعاق : اليوم آخر موسم الشبط وغدا الاثنين أول موسم العقارب عناصر من تنظيم القاعدة تختطف احد القيادات في حرس الرئيس هادي اقرأ المزيد من عدن الغد | عاجل : عناصر من تنظيم القاعدة تختطف احد القيادات في حرس الرئيس هادي هنا.. 7 مزايا “خفية” في واتساب تعرف عليها القيادة تهنئ حاكم نيوزيلندا بذكرى اليوم الوطني

إيران تستفز الأحوازيين بأغنية عنصرية وتقيم حفلات غنائية في الأحواز باسم “الخليج فارسي للأبد”

إيران تستفز الأحوازيين بأغنية عنصرية وتقيم حفلات غنائية في الأحواز باسم “الخليج فارسي للأبد”
المناطق-الأحواز

أغنية “الخليج فارسي للأبد” التي رددتها فرقة “سمفونيك الإيرانية” اثناء الحفلات التي تقام حاليا في مدينة “عبادان”، استفزت أهالي المدينة وأطرافها لما تتضمن من أكاذيب ومزاعم تاريخية تمس عروبة وحقيقة الخليج العربي الذي يقطن ضفته الشرقية الأحوازيون العرب.

واعتبر نشطاء أحوازيون أن إقامة مثل هذه الأعمال العنصرية تعتبر تعدي صارخ على حقوق الأحوازيين التاريخية في هذا البلد. ومحاولات مدعومة من قبل السلطات “لتفريس الأحواز” الأرض التاريخية للعرب، والمعروف أنه لا توجد أي إشارة في التاريخ المعاصر أو القديم أن الفرس قاموا بمعركة من أجل الدفاع عن الخليج الذي يدعون زورا أنه فارسي، والحقيقة أن كل المعارك والبطولات التي حدثت ضد الاستعمار في مياه وموانئ الخليج العربي كان أبطالها الأمراء العرب.

وقالت مصادر مطلعة من مدينة “عبادان” للمكتب الاعلامي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز، إن المؤسسات الثقافية والإعلامية الفارسية في هذه المدينة سوقت كثيرا لهذه الحفلات التي أقامتها فرقة “سمفونيك” المعروفة لدى الفرس والتي جاءت من طهران وتضم أكثر من مئة مغني فارسي، بهدف اظهار ما تسمى “الملاحم والبطولات” الإيرانية التاريخية لجمهورها من المستوطنين الفرس في “عبادان” والأحواز عموما.

“الخليج فارسي للأبد” عنوان لأغنية فارسية مشهورة منذ اعتداء “إيران على العراق” في “ثمانينات القرن الماضي” تردد حتى الآن من قبل الفرق الغنائية وكبار الفنانين الإيرانيين وتسعى وزارة “الثقافة الفارسية” أن تجعلها من الأغاني الوطنية الحماسية!

ولا تمر أي مناسبة تقيمها الدولة الفارسية المحتلة في الأحواز للمستوطنين الفرس إلا وفيها استهداف للهوية والثقافة أو التاريخ العربي الإسلامي وذلك لتنمية الحقد والكراهية في نفوس الفرس وخاصة المستوطنين تجاه العرب.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>