مسابقة جائزة الامير سلطان بن سلمان للقران الكريم

وجهت الأمانة العامة لجائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال المعوقين الدعوة لإدارات التعليم للبنين والبنات، وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم، ومراكز رعاية المعوقين الحكومية والأهلية داخل المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الجهات المعنية بدول مجلس التعاون الخليجي لترشيح ممثليها من المتسابقين والمتسابقات للمشاركة في الدورة الحادية والعشرين للجائزةوالتي ستقام خلال الفترة من 20-23/6/1438هـ الموافق 19-22/3/2017م في مدينة حائل.

واستكمالاً للإعداد للدورة المقبلة عقدت اللجنة التحضيرية لأمانة الجائزة مؤخراً بمقر الأمانة العامة لجمعية الأطفال المعوقين، تم خلاله مناقشة جدول المهام وما تم إنجازه على صعيد حشد المتسابقين، وتجهيز أماكن الضيافة والمنافسة والحفل الختامي، وأعمال اللجان الإدارية والفنية ومجموعة الإسكان والتنقلات والخدمات ومجموعة العلاقات العامة والإعلام ومجموعة العمل النسائية ومجموعة الشؤون المالية.

وأشاد مساعد الأمين العام للجائزة الأستاذ وليد المطيري بالدعم المميز الذي يوليه سمو الأمير سلطان بن سلمان رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين راعى الجائزة، حيث وجه سموه بمضاعفة قيمة الجوائز إلى نحو 600 ألف ريال، وتوسيع مستويات وفروع الجائزة نظراً للأقبال المتزايد من الأطفال ومؤسسات الرعاية والتأهيل ومدارس التحفيظ على المشاركة في هذا الملتقى المتفرد، والذي يستهدف ربط الأطفال المعوقين بالدين الحنيف والقرآن الكريم.

وأفاد المطيري أنه تم استقبال أكثر من 100 طلب للمشاركة حتى الأن مشيراً الى أن آخر موعد لقبول الطلبات يوم الخميس 12/05/1438هـ الموافق: 09/02/2017م.

ودعا الجهات التي وصلتها الدعوة إلى سرعة تقديم طلبات ترشيح المتسابقين والمتسابقات من الأطفال ذوي الإعاقة ممن تنطبق عليهم الشروط ليتم استكمال كافة الاستعدادات.