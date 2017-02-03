 دراسة: الركض السريع سلبي على الصحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 5 فبراير 2017 ميلاديا

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دراسة: الركض السريع سلبي على الصحة

دراسة: الركض السريع سلبي على الصحة
المناطق - وكالات

كشفت دراسة دانماركية إلى أن الركض السريع قد يحمل آثاراً سلبية على الصحة توازي تلك التي يعاني منها الأشخاص الذين لا يمارسون أي نشاط رياضي.

وذكر موقع “تلغراف” أن العدائين الذين كانوا يجرون بسرعة 11 كيلومتر في الساعة أو أكثر كانوا يؤذون أجسامهم أكثر من إفادتها.

وتناولت الدراسة التي نشرت في مجلة الكلية الأميركية للقلب، 1098 عداء، ووجد الباحثون أن الذين كانوا يجرون أسرع كانوا أكثر عرضة بتسعة أضعاف للموت أبكر بـ12 عاماً، مقارنة بمن كانوا يجرون بسرعة خمسة أميال في الساعة فقط لمرتين أو ثلاث مرات أسبوعياً.

وقال بيتر شنور الباحث في الدراسة من مستشفى “فريدركسبيرغ” في كوبنهاغن: “يبدو أن هناك حداً أعلى للتمرين من أجل الحصول على فوائده الصحية”.

وأضاف: “إذا كان هدفك من الجري هو تقليل خطر الموت، فإن أفضل إستراتيجية هي الركض لبضع مرات أسبوعياً بوتيرة معتدلة، أما أكثر من ذلك فقد يكون مضراً”.

ووجد الباحثون أن أقل معدل للوفاة ارتبط بجري لمدة تراوح مجموعها بين حوالى ساعة وساعتين ونصف أسبوعياً، ولم يكن معدل الجري يتجاوز ثلاث مرات أسبوعياً.

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