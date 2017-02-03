وظائف إدارية وفنية شاغرة في أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات

أعلنت شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب) بالجبيل عن توفر عدد من الوظائف الإدارية والفنية.

وجاءت الوظائف بالمسميات التالية:

– مشرف أعلى السياسات وبرامج المكافآت (Rewards & Policies Superintendent)

– مشرف تطوير وظيفي (Career Development Supervisor)

– مفتش سلامة (Safety Inspector)

– مدرب سلامة (Safety Trainer)

– مهندس أول دراسات السلامة (Senior Safety Studies Engineer)

– مشرف تطوير برامج التدريب (Training Programs Development Supervisor)

– مفتش مرفق (Area Inspector)

وفيما يتعلق بالمزايا، فتضمنت “رواتب تنافسية، بدل سكن، بدل نقل، إجازة سنوية مدفوعة (30 يوم) للموظفين من الدرجة التاسعة فأقل، إجازة سنوية مدفوعة (38 يوم) للموظفين من الدرجة العاشرة فأعلى، تأمين طبي، راتب إضافي سنوي، بدل إجازة (70% من الراتب)، برنامج تملك المنازل للسعوديين، بدل تأثيث يدفع مرة واحدة، هدايا خدمة كل خمس سنوات.

وأفادت الشركة بأن التقديم متاح حالياً عن طريق اختيار الوظيفة وقراءة الشروط وتعبئة الطلب على الرابط.