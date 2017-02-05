وزير الخارجية اليمني: تقدم قواتتا ‏على الشريط الساحلي سيقضي ‏على التهديدات التخريبية

أكد نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية ‏عبد الملك المخلافي، أن تحالف الإنقلاب مستمر ‏في ‏تعطيل كل جهود السلام، ومواصلته ‏التصعيد من خلال تنفيذ عمليات تخريبية تضر ‏بالأمن ‏الإقليمي وتهدد الملاحة الدولية والممرات ‏المائية.

وأشار المخلافي لدى لقائه سفير اليابان لدى اليمن ‏كاتسويوشي هياشي، الليلة الماضية، في ‏مدينة الرياض، إلى أن التقدم الذي تحرزه القوات ‏المسلحة اليمنية وبمساندة التحالف ‏العربي في ‏مختلف الجبهات خاصة على الشريط الساحلي، ‏سيسهم في تأمين طرق الملاحة ‏الدولية والقضاء ‏على التهديدات التخريبية والإرهابية التي تواجهها.

واستعرض وزير الخارجية خلال اللقاء، وفقا لما ‏أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، الجهود التي ‏تبذلها الحكومة الشرعية في بلاده من أجل تحقيق ‏السلام ‏القائم على المرجعيات الثلاث، المتمثلة في ‏المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات ‏الحوار ‏الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216‏.

من جهته، أكد السفير الياباني استمرار بلاده في ‏دعم الحكومة اليمنية ومساندة مساعيها من ‏أجل ‏استعادة الدولة، معربا عن أملها في أن يعود ‏السلام والأمن والاستقرار إلى كافة ‏المناطق اليمنية.