 وزير الخارجية اليمني: تقدم قواتتا ‏على الشريط الساحلي سيقضي ‏على التهديدات التخريبية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 5 فبراير 2017 ميلاديا

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وزير الخارجية اليمني: تقدم قواتتا ‏على الشريط الساحلي سيقضي ‏على التهديدات التخريبية

وزير الخارجية اليمني: تقدم قواتتا ‏على الشريط الساحلي سيقضي ‏على التهديدات التخريبية
المناطق- وكالات

أكد نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية ‏عبد الملك المخلافي، أن تحالف الإنقلاب مستمر ‏في ‏تعطيل كل جهود السلام، ومواصلته ‏التصعيد من خلال تنفيذ عمليات تخريبية تضر ‏بالأمن ‏الإقليمي وتهدد الملاحة الدولية والممرات ‏المائية.

وأشار المخلافي لدى لقائه سفير اليابان لدى اليمن ‏كاتسويوشي هياشي، الليلة الماضية، في ‏مدينة الرياض، إلى أن التقدم الذي تحرزه القوات ‏المسلحة اليمنية وبمساندة التحالف ‏العربي في ‏مختلف الجبهات خاصة على الشريط الساحلي، ‏سيسهم في تأمين طرق الملاحة ‏الدولية والقضاء ‏على التهديدات التخريبية والإرهابية التي تواجهها.

واستعرض وزير الخارجية خلال اللقاء، وفقا لما ‏أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، الجهود التي ‏تبذلها الحكومة الشرعية في بلاده من أجل تحقيق ‏السلام ‏القائم على المرجعيات الثلاث، المتمثلة في ‏المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات ‏الحوار ‏الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216‏.

من جهته، أكد السفير الياباني استمرار بلاده في ‏دعم الحكومة اليمنية ومساندة مساعيها من ‏أجل ‏استعادة الدولة، معربا عن أملها في أن يعود ‏السلام والأمن والاستقرار إلى كافة ‏المناطق اليمنية.

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