وزير الخارجية اليمني: تقدم قواتتا ‏على الشريط الساحلي سيقضي ‏على التهديدات التخريبية

أكد نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية عبد الملك المخلافي، أن تحالف الإنقلاب مستمر في تعطيل كل جهود السلام، ومواصلته التصعيد من خلال تنفيذ عمليات تخريبية تضر بالأمن الإقليمي وتهدد الملاحة الدولية والممرات المائية.
وأشار المخلافي لدى لقائه سفير اليابان لدى اليمن كاتسويوشي هياشي، الليلة الماضية، في مدينة الرياض، إلى أن التقدم الذي تحرزه القوات المسلحة اليمنية وبمساندة التحالف العربي في مختلف الجبهات خاصة على الشريط الساحلي، سيسهم في تأمين طرق الملاحة الدولية والقضاء على التهديدات التخريبية والإرهابية التي تواجهها.
واستعرض وزير الخارجية خلال اللقاء، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، الجهود التي تبذلها الحكومة الشرعية في بلاده من أجل تحقيق السلام القائم على المرجعيات الثلاث، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216.
من جهته، أكد السفير الياباني استمرار بلاده في دعم الحكومة اليمنية ومساندة مساعيها من أجل استعادة الدولة، معربا عن أملها في أن يعود السلام والأمن والاستقرار إلى كافة المناطق اليمنية.
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