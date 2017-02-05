مسنات رعاية الدمام بين ذكريات الماضي وعبق الحاضر

نظمت لجنة صديق مسن التابعة لدار الرعاية الاجتماعية بالدمام في إحدى صباحات الأسبوع الماضي برنامج تثقيفي ترفيهي لمتحف ومركز الزوار بدارين لنزيلات الدار ومقيمات مستشفى الظهران العام والذي كان عبارة عن منزل قديم لأحد أهالي المنطقة وذلك بتنسيق من إحدى عضوات اللجنة أمل الدحيم مع مشرف المتحف فتحي أحمدالبنعلي وذلك لأسترجاع شيء من الماضي من خلال تذكيرهن بمقتنيات تراثهن وإدخال البهجة والسرور على قلوبهن ودمجهن بالمجتمع الخارجي ،وبدأ البرنامج بأستقبال المقيمات داخل المتحف باﻷهازيج الشعبية وروائح البخور والعطور ، بعدها تجولن بين غرف المتحف أو ماتسمى بالدور كغرفة العروس وماتحتويه من البلنج والصناديق القديمه المزخرفة والألبسة المطرزة والحلي و زجاجات العطور والعود والزيوت بأنواعها ، وغرفة أخرى تحتوي على مقتنيات الصيد والتحف القديمة كالقوارب وأدوات الغوص وصيد الأسماك والحصر التي تصنع من سعف النخل ، والمطبخ ومايحتوي على الأواني القديمة والصحاف والقدور والصحون والبرمة وأدوات النفخ والحطب .والمجلس الذي يتم فيه استقبال الضيوف ومايكتنز من براويز صور لقلعة دارين قديما وصور أخرى لتراث الماضي .وأيضا تم التعرف على غرفة تسمى بالمصيف وتكون بأعلى سطح المنزل للجلوس فيها في فصل الصيف .

بينما أفترشت سيدات منطقة دارين الأركان المختلفة بالليوان فمنها ركن للأكلات الشعبية وركن الحناء وركن خبز التنور، كما كان لفتيات دارين دور في إعداد فقرات البرنامج كإعداد فقرة المسابقات والأمثال الشعبية وفقرة لعرض الزي الشعبي وفقرة لتقاليد الزواج قديما ، بعدها تناول الجميع من الحضور وجبة الغداء ، وأختتم البرنامج بكلمة توعوية من إحدى عضوات اللجنة فائقة الإدريسي وتطرقت فيها عن أهمية كبار السن ورعايتهم وأقتبست حديثها من الحديث النبوي إن من إجلال الله وتعظيمه وتبجيله إكرام ذي الشيبه في تعظيم الشيخ الكبير في الإسلام بتوقيره في المجالس والرفق به والشفقة عليه ونحو ذلك كل هذا من كمال تعظيم الله لحرمته.

من جهة أخرى صرحت الأخصائية الاجتماعية بدار الرعاية الاجتماعية بالدمام ومالكة مشروع لجنة صديق مسن فضيلة آل سلمان بأنه من الضرورة تسليط الضوء على الفئة الغالية علينا عن طريق التعريف بمشاكلهم وقضاياهم والتركيز على الأهتمام بهم وإن رعايتهم مسؤولية مجتمعية ، ومحاولة دمجهم بالمجتمع الخارجي وتجنبهم العزلة الاجتماعية من خلال البرامج والأنشطة المقدمة لهم .

الجدير بالذكر تقدمت جميع عضوات لجنة صديق مسن بالشكر الجزيل للبنعلي على تسهيل الزيارة وحسن الاستقبال.