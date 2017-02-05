(فريق بريق التطوعي) بجامعة الإمام عبدالرحمن بنفيصل يعالج 853 نزيلاً بالدمام

قام فريق بريق التطوعي من كلية طب الأسنان بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بحملة أَطلق عليها (لنداوي الألم) وذلك لكشف وعلاج النزلاء والنزيلات بسجون المنطقةالشرقية.

أوضح عميد كلية طب الأسنان الدكتور فهد الحربي إن فكرة المشروع بدأت بمبادرة من طلاب الكلية (فريق بريق التطوعي) وذلك في عام 2013 لتقديم خدمات الكشف والعلاج لنزلاء ونزيلات سجون المنطقة الشرقية، و تطوع بها 157 طالب وطالبة، و 29 عضو هيئة تدريس مشارك، وتم علاج 853 نزيل خلال 3072 ساعة تطوعية، و لاستمرارية علاج النزلاء يقوم طلاب الامتياز من الكلية بزيارة اسبوعية للكشف و علاج النزلاء في السجون. إضافة إلى حملة أخرى اسمها (للبسمة صوت) و هو برنامج ثقافي توعوي للأشخاص من ذوي الإعـــاقة السمعية، حيث تم التعاون مع جمعية الإعاقة السمعية وتخصيص عيادات أسبوعية بوجود مترجم لعلاج الأشخاص من ذوي الإعـــاقة السمعية. وحملة (سكرك علينا)و هو مشروع يهتم بصحة فم وأسنان مرضى السكري وتثقيفهم بالممارسات الصحية التي يجب إتباعها للحفاظ على صحة الفم والأسنان، وحملة (ذوي الابتسامة الخاصة) هو مشروع يهتم بصحة فم وأسنان ذوي الاحتياجات الخاصة والاهتمام بهذه الفئة ذوي الاحتياجات الخاصة لانهم جزء من المجتمع، حيث تم تخصيص عيادة أسبوعية تستقبل مراجعين ذوي الاحتياجات ومرضى التوحد الخاصة تحت أشراف متخصصين في طب أسنان ذوي الاحتياجات الخاصة والتوحد.

وأضاف د. الحربي استمراراً لخدمة المجتمع أصبحت مشاريع (لنداوي الألم – للبسمة صوت – سكرك علينا – ذوي الابتسامة الخاصة) من المشاريع التنموية المستدامة في كلية طب الأسنان تقدم الخدمات العلاجية؛ لضرورة معالجة الألـم و تأثيراته الصحية و وضعهم ضمن المواضيع الأساسية التي ينبغي للمجتمع الاهتمام بها كما تستدعي العمل الجماعي و بشكل وثيق لتحقيق معالجة فعالة، وتعد كلية طب الأسنانبجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل أحد الصروح التعليميةالرائدة في مجال خدمة المجتمع، حيث قامت الفرق التطوعيةباستثمار الطاقات الواعدة والقــدرات الإبداعية بدعم من وحدةخدمة المجتمـــع منذ إنشائها و بتعزيز مفهوم العمل التطوعيوبالعديد من الحمـــلات شمــلت أكثر من 25 حملة بينالمـــدارس، المـراكز التجـــارية، الجمعيات الخيرية، دار الأيتاموسجون المنطقة الشرقية و في شتى المنـاطق، كمـــا شاركتفي إحيـــاء العديد من الفعـــاليات المحلية والعالمية مثلاسبوع النـزيل الخليجـي ،اليوم العـــالمي للتوحد واليومالعالمـــي للأشخـــاص ذو الاحتياجات الخاص وقامت بتقديمالخدمات العــلاجية والتثقيفية لأكثر من 10000 مستفيد للعام2015 – 2016م من خـــلال الأنشطة اللامنهجية.

وأشار بالوقت نفسه أنه بلغت إنجازات الكلية بالبحث العلمي إلى 225 ورقة بحثية منشورة من عام2005 إلى 2016 م و قد تم تمويل 101 بحث بأكثر من 8 مليون ريال من عام 2010 إلى عام 2016 م حيث بلغ عدد الاستشهادات للأبحاث العلمية 4124 حتى عام 2016 م، وأودعت الكلية 7 براءات اختراع في مختلف التخصصات، كما تدعم الكلية فرق أندية البحث العلمي وتمويل بحوث الطلاب، وطبقاً لإحصائيات يناير عام2017، فان الكلية من حيث عدد الأبحاث المنشورة تصنف الثالثة من ضمن 19 كلية طب أسنان بالمملكة ، والرابعة على مستوى 26 كلية طب أسنان في دول الاتحاد الخليجي، والعاشرة من بين 59 كلية طب أسنان في جامعات الدول العربية، بالإضافة إلى أنها تشغل المركز رقم 383 على مستوى كليات طب الأسنان العالمية من بين 2012 كلية، وتحتل الكلية المركز الأول على مستوى كليات طب الأسنان بالمملكة من حيث تأثير الاقتباس وتأثير الانتاج مقارنة بالإنتاجالعالمي، والكلية هي الأولى ضمن كليات طب الأسنان السعودية من حيث الاقتباس المرتفع للأبحاث، و هذا يعكس أهمية و جودة النتاج البحثي الصادر من الكلية، وقد ارتفعت انتاجية الكلية للأبحاث باطراد في السنوات من 2006 الى 2016 بمقدار 54% في قاعدة بيانات WOS و 75% في قاعدة بيانات Scopus.