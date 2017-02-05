 انتظام أكثر من 200 ألف طالب وطالبة في مدارس تبوك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 5 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

ارتفاع نسبة المبيعات في مهرجان الاحساء 60% ترامب والسعودية.. النوايا السيئة والنتائج الحسنة إحتجاز وإصابة امرأه وطفلتين توأم بحريق منزل بالاحساء إصابة شخص بثلاث طلقات نارية في محافظة العقيق بالباحة إمارة مكة تطلق معرضين في مطار جدة للتعريف بـ “كيف نكون قدوة” انتظام أكثر من 200 ألف طالب وطالبة في مدارس تبوك (فريق بريق التطوعي) بجامعة الإمام عبدالرحمن بنفيصل يعالج 853 نزيلاً بالدمام مسنات رعاية الدمام بين ذكريات الماضي وعبق الحاضر أول شيف سعودية تفتتح مطعم شعبي في سلسلة فنادق عالمية الفلكلور الشعبي يجذب زوار قرية جازان في الجنادرية خادم الحرمين: الجنادرية مَعلم إشعاع ثقافي يجمع أبناء الوطن ومناطقه بتنوع تراثها في صورة حضارية  تصميم وتطوير منشأة لإنشاء أول مفاعل نووي في السعودية

انتظام أكثر من 200 ألف طالب وطالبة في مدارس تبوك

انتظام أكثر من 200 ألف طالب وطالبة في مدارس تبوك
المناطق - تبوك :

انتظم أكثر من 200 ألف طالب وطالبة، في مدارس منطقة تبوك، مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني للعام 1437- 1438هـ.
وثمن المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك د. عمر بن أحمد أبوهاشم الشريف، جهود قيادات المدارس والمعلمين والمعلمات، وحرصهم وعطائهم التعليمي والتربوي، وحث الطلاب والطالبات على الجد والمثابرة، مشيرا إلى أن لجنة الاستعداد في الإدارة وضعت الخطط والبرامج لبداية منتظمة مؤكداً على أهمية الانضباط المدرسي ومتابعة ذلك باستمرار عن طريق الزيارات الإشرافية لمدارس المنطقة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>