انتظام أكثر من 200 ألف طالب وطالبة في مدارس تبوك

انتظم أكثر من 200 ألف طالب وطالبة، في مدارس منطقة تبوك، مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني للعام 1437- 1438هـ.

وثمن المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك د. عمر بن أحمد أبوهاشم الشريف، جهود قيادات المدارس والمعلمين والمعلمات، وحرصهم وعطائهم التعليمي والتربوي، وحث الطلاب والطالبات على الجد والمثابرة، مشيرا إلى أن لجنة الاستعداد في الإدارة وضعت الخطط والبرامج لبداية منتظمة مؤكداً على أهمية الانضباط المدرسي ومتابعة ذلك باستمرار عن طريق الزيارات الإشرافية لمدارس المنطقة.