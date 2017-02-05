الفلكلور الشعبي يجذب زوار قرية جازان في الجنادرية

مع انطلاقة المهرجان الوطني للتراث والثقافة تزينت قرية جازان التراثية بالجنادرية بفلها وكاديها وتاريخها العريق وفتحت ابوابها لزوار القرية بفرقة الفنون الشعبية وسظ تفاعل الجمهور على الوان السيف والعزاوي، ويكتظ الزوار بقرية جازان لتنوع البيئات وتنوع التراث ممثل في البيت الجبلي والبيت الفرساني والعشه.

كما يشمل جناح جازان العديد منوالحرف اليدوية بمختلف البيئات التي تحظى بجذب الزوار في المقابل يعد الجانب الثقافي بقرية جازان ذو حضور ملفت هذا العام بوجود نخبة من المفكرين والشعراء والأدباء الذين اثرو الساحه الفنيه بشعرهم الجميل.