أول شيف سعودية تفتتح مطعم شعبي في سلسلة فنادق عالمية

مذاق النور بهذا العنوان انطلقت اول سيدة سعودية في عالم الطبخ كمسؤولية ادارة بأحد الفنادق العالمية بالمنطقة الشرقية . هي الشيف نوره النعيم تسطر عطاء المرأة السعودية وإنجازاتها في مختلف جوانب الحياة. بدات بمهارة الطبخ واستمرت في مشوارها حتى تبؤات ادارة اول مطعم بفندق هولدي ان وتحت إشرافها الذي نال على إعجاب زوار الفندق بمناسبة الافتتاح والذي حمل اسم مجلسنا الذي يعد المطعم الاول من نوعه على مستوى الفنادق العالميه بالمملكه بحضور عدد من المسؤولين ورجال الاعمال والاعلاميين وقد ابدى الجميع اعجابه على ماقامو به في ضيافة سعودية وقد كانت الشيف نوره مع بدايتها للتعريف بنفسها من خلال التواصل الاجتماعي مما آدى الى ان تجعل من مهارة الطبخ الى فرض نفسها بالسوق المحلي وقد اثبتت ذلك من خلال الاطباق السعودية الشهية والمميزة التي تعكس طموح المرأة السعودية ونجاحها.