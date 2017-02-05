 إمارة مكة تطلق معرضين في مطار جدة للتعريف بـ “كيف نكون قدوة” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 5 فبراير 2017 ميلاديا

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إمارة مكة تطلق معرضين في مطار جدة للتعريف بـ “كيف نكون قدوة”

إمارة مكة تطلق معرضين في مطار جدة للتعريف بـ “كيف نكون قدوة”
المناطق- مكة
اطلقت إمارة منطقة مكة المكرمة معرضين في مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة وذلك للتعريف بمشروع ملتقى مكة الثقافي الذي اطلقه مستشار خادم الحرمين الشريفين امير منطقة مكة المكرمة الامير خالد الفيصل.
ويأتي هذا الاجراء بعد النجاح الذي حققته معارض ملتقى مكة الثقافي التي اطلقتها امارة مكة في الاسواق خلال فترة اجازة الربيع واستطاعت ان تحقق عدد زوار فاق 10 الاف زائر خلال 5 ايام .
واكد سلطان بن عرار الدوسري مدير عام العلاقات العامة والاعلام والمتحدث الرسمي باسم امارة منطقة مكة المكرمة “ان توجيهات سمو أمير منطقة مكة المكرمة باشراك المجتمع في هذا المشروع ليكون جزء منه ومن بناءة وافكارة، وليتحقق التكامل بين المشروع وانسان منطقة مكة المكرمة ويتحقق الهدف الذي اطلق من اجله المشروع وهو تنمية الانسان”.
واضاف الدوسري ” اطلقنا في اجازة الربيع معارض في عدد من الاسواق بهدف التعريف بالمشروع وتلقي الاقتراحات والملاحظات ولمدة 5 ايام وحققت نجاحا كبير وحظيت بزيارة سكان منطقة مكة المكرمة وزوارها”.
وتابع الدوسري”واستمرارا لتواجد المشروع في كل المواقع الحيوية لتحقيق رؤيته ورسالته، وليكون جزء من المجتمع، تم اطلاق هذين المعرضين في بوابة جدة الجوية والتي تعد الاكثر حيوية خلال هذه الايام للتعريف بالمشروع لكل القادمين والمغادرين الى مدينة جدة سواء الداخل الى الخارج “. مشيرا الى ان هذه المعارض ستستمر حتى انتهاء فعاليات ملتقى مكة الثقافي هذا العام في شهر شعبان.
ومن المقرر ان يتم العمل في هذه المعارض على مدار الساعة في صالات المطار حيث يتولى العاملون فيها التعريف بالمشروع والتوجه الذي تنهجه امارة مكة لصناعة القدوة والاجابة على اسئلة الزوار وتوزيع البرشورات والكتيبات وتقديم العروض المرئية واستقبال المقترحات والملاحظات .
ويأتي اختيار امارة منطقة مكة المكرمة لاقامة معارضها للتعريف بمشروع ملتقى مكة الثقافي في صالات مطار الملك عبدالعزيز الدولي في وقت اعلن فيه مطار جدة منذ ايام عن تحقيقة اعلى معدل من الركاب بلغ 31 مليون مسافر خلال العام الماضي 2016م .
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