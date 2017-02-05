ارتفاع نسبة المبيعات في مهرجان الاحساء 60%

سعت أمانة الاحساء الى دراسة مكامن الخلل الذي تسبب في تراجع مبيعات التمور ومعها جهد “المزارعين ” على مدى عقود مضت، مما تسبب في إضعاف الاقتصاد الزراعي في أكبر واحة نخيل على وجه الأرض ، إيماناً منها بمسؤوليتها الوطنية تجاه الاسهام في تدعيم التنوع التسويقي لاهم منتجات الاحساء الزراعية ” التمور ” ، فنتج عن ذلك اطلاقها لمهرجان تسويق تمور الاحساء ” ويا التمر أحلى ” والذي يخطو خطوته الرابعة بالشراكة مع غرفة الاحساء ، وجاء تحرك الامانة هذا في الوقت المناسب حيث توفرت عناصر النجاح عبر شباب طموح ومفعم بالرغبة الجامحة لإنجاح هذا المهرجان الوطني بامتياز ،لاسيما حينما يكون ذلك النجاح مرتبط باقتصاد ومصير شريحة عريضة من أبناء الوطن وهم المزارعون .

ويستحوذ ركن سوق التمور على غالبية زائري المهرجان ، حيث يتدفق الآلاف لشراء التمور يومياً، الأمر الذي ساهم في ارتفاع نسبة المبيعات بشكل لافت عن النسخة السابقة قدرها بعض التجار وأصحاب المصانع بنحو 60 % ،وهذا يعد مؤشراً كبيراً للمبيعات .

وبحسب “الصناع ” فإن منصة تسويق التمور تعرض أكثر من 100 صنف من التمور المصنعة ، وقدروا كميات التمور المصنعة المعروضة يومياً بقيمة إجمالية تتراوح مابين 4 – 5 مليون ريال ،لافتين إلى أن العرض يتجدد بصورة شبه يومية ،كما أكدوا بأن حجم الإقبال على الشراء الفردي تجاوز السنة الماضية بنسبة بلغت 38% .

ويقول الاقتصادي المهندس نعيم بن جواد المطوع : المهرجان أحدث حراكاً اقتصادياً عبر بعدين أولها استغلال إجازة منتصف العام في توفير مكان رحب للعائلات وتعزيز استقرار الأسر داخل المحافظة ، والجانب الثاني يتمثل في ارتفاع سعر بيع التمر (ليس بالمن الذي لم يتغير ) وإنما تعزز سعر التمر المصنع حيث شهدنا سعر ربع الكيلو يباع بسعر 20 ريال وهذا يعادل قيمة مضاعفة أربع مرات لو بيع فرادى ، وهذا دليل واضح على أن كل ما عملنا على تسويق التمر وتصنيعه بمنتجات تحويلية مختلفة كالايسكريم والعصائر والحلى المصنع فإننا بذلك نعمل زيادة السعر .

واعرب المطوع عن أمله في ان يُقام المهرجان لاكثر من مرة في الموسم ويكون ذلك متزامناً مع الاجازات الرسمية لجذب اكبر عدد ممكن من الزائرين وانعاش جانب السياحة ، متمنياً ان يُسهم المهرجان في استقطاب شركات كبرى على مستوى المملكة والتي تعتمد في بعض صناعاتها على المواد الغذائية مثل التمور لتنوع وتكاملية الانتاج الامر الذي من شأنه سيحقق اضافة للمهرجان ويعزز من قيمة منتج التمر .

12 رائد كشفي :

قام 12 رائد كشفي من رواد كشافة الاحساء بزيارة مهرجان ويا التمر احلى 2017 بقيادة الرائد الكشفي عبدالعزيز الخميس قاموا خلالها بجولة على اركان المعرض والالتقاء بأمين الاحساء والمشرف العام على المهرجان م عادل الملحم معربين عن بالغ سرورهم بالتحول الكبير والتطوير الذي شهده المهرجان في نسخته الرابعة .

فيما يستقبل المهرجان طلاب المدارس في الفترة الصباحية من الساعة 9 الى 11،30 .

اشادة خليجية

حظي معرض عبير الاحساء للفنون التشكيلية بإشادة كبيرة من فنانات الخليج التي شاركن بالمعرض وتأكيدهن بان هذا المعرض من انجح المعارض دوليا وهذا ما اكدته الفنانة التشكيلية الامارتية فاطمة الدهمش بان يجد كل اهتمام من القائمين عليه وتتوفر كل السبل لإنجاح اعمال الفنان امام الجمهور موضحه انها تعشق الرسم السريالي ( ادم وحواء ) وتحرص على وضع اللمسة الامارتية في كافة رسوماتها انتماءً لوطنها .

فيما ذكرت الفنانة التشكيلية الكويتية نورة العبدالهادي ان مشاركتها تعتبر الاولى في المعرض ولن تكون الاخيرة نظير ما تميز به من امكانيات واهتمام وحضور جماهيري ملفت مشجع للفن مؤكدة ان الفن التشكيلي احساس نابع من الفنان .

وقالت الفنانة التشكيلية القطرية حصة كلا ان المعرض اعطى الفنان ثقة كبيرة لما يجده من تشجيع واهتمام كبير يشكرون المنظمون له ويعد محطة هامة لتبادل الخبرات بين اهل الفن التشكيلي .

وبينت الفنانة التشكيلية البحرينية كادي مطر انها فخوره كثيرا بمشاركتها في معرض عبير الاحساء مؤكده انه جسد لقاء خليجيا فنيا وأصبح من المحطات الهامة لها مقدمة الشكر لكل من ساهم في انجاح هذا المعرض

وأشادت الفنانة التشكيلية العمانية طاهرة فداء بمهرجان ويا التمر وبما تميز به معرض عبير الاحساء من مشاركات متنوعة اضفت جمالية الالوان على جمالية الحضور من الجمهور المتذوق معبرة عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة .

رقصة الحرب :

فيما اعتاد زوار مهرجان ويا التمر احلى على ترديد كلمات ( سمعا وطاعة سيدي ) والتي تقدم بشكل شبه يومي على المسرح الخارجي ومسرح الفعاليات الداخلي ، حيث تعتبر فلكلور رسمي بالمملكة وهي من اهازيج الحروب التي تعني القوة والفخر والرجولة والاعتزاز بالوطن ، كما انها ارتبطت بتوحيد الملك عبدالعزيز ال سعود – طيب الله ثراه – للمملكة العربية السعودية .