أمير مكة يوافق على رفع لجان مجلس المنطقة من 3 إلى 6 لجان

وافق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل على رفع لجان المجلس من 3 لتصبح 6 لجان .

ووجه أمير منطقة مكة المكرمة لدى ترؤسه اليوم ( الأحد) في مقر الإمارة بجدة اجتماع مجلس المنطقة بعد إعادة تشكيله لمدة 4 أعوام مقبلة ، بتشكيل فريق عمل لوضع رؤية جديدة للمجلس خلال السنوات المقبلة تتماشى مع المرحلة المقبلة ، كما يتولى وضع مؤشرات لقياس الأداء على أن يرفع بذلك لأمير المنطقة خلال الاجتماع المقبل.

كما وجه الأمير خالد الفيصل بأن يترأس الأهالي اللجان الست وأن يتم عرضها المخططات التنظيمية لمدن المنطقة على المجلس لمناقشتها قبل اعتمادها من البلديات.

وقال أمير منطقة مكة المكرمة في حديثه للأعضاء الجدد ” أهنئكم على الثقة الملكية وأن شرفكم الله بخدمة أقدس بقاع الأرض والمشاركة في بناء الإنسان وتنمية المكان بمكة المكرمة ” مضيفا ” أرجو أن نبدأ بأمل وتفاؤل ونستعين بالله ثم بثقتنا بأنفسنا وأن تهبوا أنفسكم وجميع إمكاناتكم لخدمة المنطقة وإنسانها “.

ولفت الأمير خالد الفيصل إلى أن المنطقة قطعت شوطاً كبيراً في التنمية وتمت مراجعة استراتيجية المنطقة للأعوام الثمانية الماضية والتي اتفق جزء كبير من مشاريعها مع رؤية المملكة التنموية ، مشيرا إلى أن العمل يجري حالياً على تحديث استراتيجية المنطقة لتكون أيضاً أكثر مواءمة مع رؤية 2030.

وخلال العرض المقدم فقد تمّ إقرار لجان المجلس الجديد والتي تشمل : التنمية العمرانية والمشاريع ، و تنمية الخدمات والمرافق ، والتنمية الاقتصادية ، والتنمية الثقافية والشبابية ، والتنمية الاجتماعية ، وأخيرا لجنة متابعة تطوير الأحياء العشوائية.

وتتولى لجنة التنمية العمرانية والمشاريع مهمة دراسة وضع الإسكان في المنطقة بالتعاون مع وزارة الإسكان وتقديم الحلول والاقتراحات بما يساهم في توفير المساكن المناسبة لأبناء المنطقة ، و المشاركة في الدراسات العمرانية والتخطيط ودراسة أولويات الطرق والمخططات الهيكلية والتنظيمية ومتابعة تنفيذ المشاريع المعتمدة للجهات الحكومية بالمنطقة كذلك متابعة تنفيذ مشروعات خطط التنمية الخمسية، وأخيرا دراسة محاضر اجتماعات المجالس المحلية للمحافظات بالمنطقة .

وتضطلع لجنة تنمية الخدمات والمرافق ببحث ودراسة الو ضع الخدمي للمنطقة وكيفية رفع مستوى الخدمات ، وتطوير أداء الخدمات الصحية والتعليمية والبلدية والكهرباء والمياه والصرف الصحي وجميع الخدمات المقدمة للمواطن بما في ذلك المساجد والأوقاف بالمنطقة ، إضافة إلى وضع مؤشرات أداء للجهات الخدمية ومقارنتها بالمعايير العالمية ، واقتراح مشاريع لتطوير الخدمات المقدمة للأهالي.

وتهتم لجنة التنمية الاقتصادية بدراسة تطوير العمل التجاري بالمنطقة والمحافظة على المكتسبات التي تحققت ومناقشة أساليب إزالة المعوقات التي تؤثر على نمو الاستثمار والصناعات ، كذلك بحث تنمية وتطوير الإنتاج الزراعي وتسويقه وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية وأخيرا وضع التصور لاستثمار المقومات السياحية بالمنطقة.

وتتولى لجنة التنمية الثقافية والشبابية دراسة تطوير الشؤون الثقافية مما يدخل في مسؤوليات وزارة الثقافة والإعلام ، و رفع المستوى الثقافي لدى شباب المنطقة ، إضافة لاقتراح برامج ثقافية ونشر الثقافة وصولا إلى التطور الحضاري بالمنطقة.

وتعنى لجنة التنمية الاجتماعية بتحديد احتياجات المنطقة من المشاريع والبرامج الاجتماعية ، وتكوين قاعدة معلومات عن الظواهر الاجتماعية بالمنطقة ، وتنسيق الأنظمة والإجراءات الحكومية مع القطاع الأهلي التكامل مشاريع الرعاية والتنمية الاجتماعية ومجالات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة , وأخيرا دراسة المشكلات والظواهر الاجتماعية السلبية بالمنطقة واقتراح سبل معالجتها .

وتهتم لجنة متابعة تطوير الأحياء العشوائية بالتنسيق مع هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة لتطوير المناطق العشوائية وتنفيذ الخطط الموضوعة لمعالجتها والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مجال مدن المستقبل.

ويختص مجلس المنطقة بدراسة كل ما من شأنه رفع مستوى الخدمات في المنطقة وعلى وجه الخصوص تحديد احتياجات المنطقة واقتراح إدراجها في خطة التنمية للدولة ، و تحديد المشاريع النافعة حسب ألولياتها واقتراح اعتمادها في ميزانية الدولة السنوية ، كذلك دراسة المخططات التنظيمية لمدن وقرى المنطقة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها وأخيرا متابعة تنفيذ ما يخص المنطقة من خطة التنمية والموازنة والتنسيق في ذلك.